Tênis Reserva do Paiva Open de Tennis movimenta o cenário esportivo a partir desta quinta-feira (26) Evento chega ao seu segundo ano com uma novidade: disputa de equipes mistas

Aguarda pelos entusiastas do tênis pernambucano, a segunda edição do torneio Reserva do Paiva Open de Tennis chega a partir desta quinta-feira (26) e vai até o domingo (29). A disputa acontece na quadra do Parque do Paiva, no município do Cabo de Santo Agostinho.

Em 2023, o evento traz uma novidade. Além de promover a competição nas categorias masculinas e femininas, agora, duplas mistas também poderão integrar o campeonato. Os participantes irão disputar por troféus, medalhas e brindes, enquanto os espectadores poderão desfrutar das partidas.

Mais do que as disputas, os dias de torneio serão marcados pela animação de um DJ durante os jogos e uma banda no sábado à noite. Os espectadores também poderão desfrutar de um open bar no local, uma praça de alimentação e até mesmo sessão de massagem no sábado e domingo.

O Torneio Reserva do Paiva Open de Tennis é um evento aberto para atletas de todas as idades e níveis de habilidade competirem e celebrarem o esporte. A programação detalhada pode ser acompanhada no Instagram @paivatennisclub.

O Torneio que visa reunir a comunidade do tênis tem como patrocinadores: Compass Soluções Imobiliárias, HVisão, Grupo Ricardo Brennand, Iron House e Rio Ave.

Reserva do Paiva Open de Tennis

25/10 - Entrega dos kits com jogo de exibição entre os profissionais Yves Sustrunk x Fernando Albuquerque

26 e 27/10 - Jogos das 15:00 às 22:00

28/10 - Jogos das 08:00 às 20:00

29/10 - Finais das 09:00 às 12:00

