"Responsabilidade é minha", publica Michael, após falhar e ser expulso contra o Sousa

A- A+

O goleiro do Santa Cruz, Michael, usou sua conta oficial no Instagram, após ter uma noite trágica no Marizão. O camisa 1 esteve presente em dois lances capitais da derrota tricolor por 2x1 para o Sousa, na noite desta quarta-feira (28).

"A responsabilidade do jogo hoje é toda minha, sem bronca e sem desculpas! A única desculpa é a que eu peço para a equipe e torcida. Trabalhar para reverter a situação e voltar mais forte. Deus à frente sempre! Seguimos", pulbicou.

Primeiro, Michael falhou no gol da virada do Dinossauro, ao tentar dar uma manchete na bola, depois da cobrança de falta de Luiz Henrique, aos 19 minutos do segundo tempo. Um pouco mais tarde, com o revés encaminhado, ele saiu da área para tentar afastar o perigo em lance protagonizado por Arthur Santos, mas usou as mãos e acabou expulso pela arbitragem.

Confira:

Veja também

Futebol Marchiori diz que faltou ao Náutico ser mais letal diante do Amazonas