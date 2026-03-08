A- A+

Campeonato Pernambucano "Responsabilidade é minha", reconhece Hélio dos Anjos após perder a final nos Aflitos O treinador, no entanto, mostrou-se otimista com a continuidade da evolução da equipe na Série B

O treinador do Náutico Hélio dos Anjos comentou a derrota sofrida pela equipe alvirrubra na final do Campeonato Pernambucano, neste domingo (8), nos Aflitos e assumiu uma postura de proteger seus jogadores da pressão pelo resultado, em coletiva de imprensa que também contou com a presença do presidente alvirrubro Bruno Becker e de Guilherme dos Anjos, que divide as responsabilidades com ele do comando técnico do time.

“Ninguém gostou. Sentimos. Falei com eles mas quero deixar uma coisa bem clara: a responsabilidade é minha. Mas nosso trabalho é sério e o clube aceita como quiser”, ponderou. “Vou fazer um comparativo do primeiro jogo. O Sport foi cirúrgico hoje e nós não fomos no jogo passado. Iniciamos o jogo com pouca personalidade. Mas isso também foi mérito do adversário”

O treinador, no entanto, mostrou-se otimista com a continuidade da evolução da equipe na Série B que se avizinha. “O trabalho continua, a dedicação continua, não é uma derrota que vai me fazer parar tão cedo. Nós temos o campeonato brasileiro e e um direito nosso sonhar. Sabemos que as dificuldades serão muito grandes”, disse.

Em relação à derrota para o Sport no jogo decisivo do pernambucano diante da sua torcida, Hélio avaliou os fatores que levaram ao resultado. “Muitos erros. Você não toma seis gols em uma fase de decisão. E o jogo de hoje foi desestabilizado em função da expulsão”, comentou.

Sobre a expulsão de Dodô, que abriu o caminho para a vitória rubro-negra, Guilherme dos Anjos contemporizou. “Uma pena o Dodô ter sido expulso porque ele é muito importante dentro de campo. Foi muito decisivo contra o Santa Cruz. E no jogo de hoje ele estava sendo um jogador muito interessante diante daquilo que a gente espera dele. Um jogador de 24 anos que nunca teve esse grau de responsabilidade”, disse.

“Atleta de alto rendimento cresce ganhando. Dodô precisa crescer nesse sentindo. Hoje ele precisa crescer nessa derrota. Mas ninguém vai crucificar o jogador, ele tem nosso respeito”, ponderou Guilherme.



Mudanças na escalação

Nós tínhamos a responsabilidade de conquistar isso. Mas tudo que tinha que ser feito, foi feito. Ninguém toma decisão de graça. Todo mundo sabia quem ia jogar hoje Sabíamos que alguns jogadores tiveram uns probleminhas, como o Felipe Saraiva.

Vou continuar fazendo as coisas do jeito que estamos fazendo. Vamos enfrentar uma competição muito boa de se jogar, uma competição de regularidade [a Série B].

Todas as decisões No meu departamento de futebol não tem conversa, eu só trabalho tendo o poder das decisões. [Sobre Auremir], eu não escalo jogador. Eu trabalho com números, com processos. E meu trabalho é influenciar o jogador a melhorar”, pontuou.

“O Samuel nos trouxe preocupação sobre desempenho. Fizemos dois treinos de correção e achamos por bem que o Samuel não iniciasse o jogo. Não vejo nenhuma influencia negativa por conta da escalação de Auremir. Nós não perdemos o jogo por não ter escalado Samuel nem por ter escalado Auremir”, minimizou.

“O problema da equipe é que você não fica 25 minutos sem jogar contra uma equipe como o Sport”, avaliou Hélio. “O trabalho vai continuar e vamos fazer o melhor para conseguir o melhor desses atletas. Não tem terra arrasada com esses jogadores. Eu não trabalho assim. Eu tenho que ter responsabilidade com o clube e com os jogadores, destacou o treinador.

Reforços

“Com relação à sequência da temporada, vamos trabalhar com a apresentação de cinco atletas e estamos correndo atrás de mais duas pesas, que podem correr nessa janela, mas temos paciência de compreender caso não consigamos nessa janela”, disse Guilherme.

O favoritismo vinha de fora. Tínhamos consciência do que precisava ser feito e claudicamos, titubeamos. Mas a responsabilidade é de todos e vamos trabalhar incansavelmente nos próximos 14 dias.E com tempo para treinar acredito que vamos iniciar bem a competição [Série B].

Veja também