Futebol Responsável por mais de 70% dos gols do Santa no ano, trio de ataque é elogiado por Schulle Juntos, Pedro Bortoluzo, Thiaguinho e João Diogo anotaram 12 das 17 bolas na rede do Tricolor no Pernambucano

Dono do segundo melhor ataque do Campeonato Pernambucano, com 15 gols marcados, os bons números ofensivos do Santa Cruz no torneio tem apoio decisivo do trio de ataque formado por Pedro Bortoluzo, Thiaguinho e João Diogo. Deles, saíram 10 das bolas na rede. Somando o confronto pela pré-Copa do Nordeste, o número sobe para 12, ultrapassando 70% de participação nos lances.

Do trio, Bortoluzo é o artilheiro, com quatro gols. "Fico muito feliz com a fase que estou vivendo. Trabalhamos muito na pré-temporada. Muito em silêncio. Sabia que era uma pressão grande jogar no Santa, mas é como Itamar (Schulle, técnico) fala: o trabalho é recompensado", afirmou o atacante.

Por falar em Bortoluzo, Schulle fez um elogio curioso ao atleta dias antes da goleada por 5x1 diante do Afogados, no Arruda - partida em que Bortoluzo balançou as redes.

“Perguntei ao Bortoluzo há um tempo, depois de um treino, onde ele estava antes. Eu perguntei uma vez, duas e ele disse que estava em São Paulo. Depois perguntei de novo e ele me disse outro lugar. Perguntei de novo e ele me disse o nome de outra cidade. Mas eu disse: ‘não, Bortoluzo, onde você estava que você chegou aqui hoje’. Pelo momento do treino dele, disse que tinha sido o melhor dele. Os anteriores, eu não tinha gostado. Cumprimentei perguntando onde ele estava porque o treino dele foi um limiar dali para cima. Não os anteriores. Ele sorriu, mas foi uma cobrança positiva”, declarou o técnico.

Thiaguinho e João Diogo, com três gols cada, também foram lembrados pelo técnico. Mas sem deixar de lado as cobranças de correções ainda necessárias.

“Cobrei do Thiaguinho diante do Afogados. Ele pegou três, quatro bolas no primeiro tempo e em todas foi em direção ao centro, no pé direito. Isso ficou nítido para quem marca. Cobrei isso do intervalo. Disse que deveria ser criativo, não ir só para o mesmo lado. Aí ele fez a jogada pelo lado esquerdo, cruzou e fez o gol. Com o João Diogo, falei que a segunda etapa foi diferente da primeira. O mérito foi dele. Assim acontece com todos que fazem parte do ataque”, apontou.

O Santa Cruz é o atual quarto colocado do Estadual, com 16 pontos. A próxima partida da equipe é no sábado, contra o Central, no Lacerdão. O Tricolor já está classificado ao mata-mata, mas tenta ainda conseguir uma vaga direta para as semifinais. Para isso, além de vencer a Patativa, precisa secar Retrô e Náutico. A Fênix, em segundo, com 17, encara o Flamengo de Arcoverde, no Arruda. O Timbu, em terceiro, com a mesma pontuação, enfrenta o Sport, nos Aflitos.

