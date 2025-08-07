A- A+

Futebol Responsável por revelar Hernanes, Unibol ressurge como SAF e olhares para a base Após 21 anos, equipe volta às atividades com parceria firmada com a UFPE

O Unibol está de volta ao cenário esportivo pernambucano. Após 21 anos, o clube ressurge como Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com o foco voltado para a formação de jovens talentos, além de servir como instrumento de transformação social.

A retomada do Unibol tem apoio ainda da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que entrará no projeto como parceira técnica e acadêmica na reestruturação do clube.

A expectativa é que aproximadamente 100 jovens sejam formados por ano, com planos de expansão para outras regiões do estado. A proposta envolve não apenas a preparação física e técnica, mas também o acompanhamento educacional e familiar, com o intuito de criar um ciclo positivo de desenvolvimento humano.

Fundado em 1994, o Unibol ficou conhecido na época por ter sido o pioneiro no Estado por adotar o modelo de clube-empresa. Além disso, foi o responsável por revelar o meio-campista Hernanes, ex-jogador com passagens por São Paulo, Sport, e times do futebol italiano como Juventus e Inter de Milão. Pela Seleção Brasileira, o ex-jogador ainda esteve presente na Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil.

A volta oficial do clube acontecerá no próximo dia 30. Na oportunidade, uma peneira será realizada com o objetivo de formar o primeiro time de base. A avaliação será realizada com atletas sub-12 (nascidos em 2013 ou 2014), e as inscrições já podem ser feitas através do WhatsApp: (81) 99245-4383. O teste será no campo da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco (ESEF/UPE), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

“A retomada do Unibol se baseia em uma análise cuidadosa da experiência anterior, com a proposta de construir algo mais sólido e duradouro. Nosso objetivo não é simplesmente voltar a disputar competições, mas criar um ambiente para formar talentos de alto rendimento, oferecendo a eles suporte educacional, emocional e técnico”, afirma Gabriel Bezerra, CEO do clube.

O projeto vai priorizar a formação de talentos desde o sub-12 até o sub-20, com grupos de 20 atletas por categoria. “Nosso objetivo é tornar o Unibol SAF referência em formação de base, gerando valor por meio de parcerias com clubes, empresas e investidores. Sempre respeitando o tempo de amadurecimento e favorecendo transferências em momentos de prontidão técnica e emocional”, pontua o CEO.

Com um capital totalmente privado, o Unibol ressurge como startup incubada na UFPE. Parcerias institucionais e modelos sustentáveis são a aposta da gestão para dar viabilidade à SAF. A ideia prevê a participação em campeonatos regionais e nacionais de base, além de consolidar a marca em núcleos de formação esportiva e social em áreas vulneráveis do Grande Recife.

Veja também