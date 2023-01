A- A+

Futebol Restos mortais de Pelé chegam ao cemitério em Santos O caminhão dos bombeiros que transportava o caixão coberto com a bandeira do Brasil chegou à entrada do Memorial Necrópole Ecumênica

Os restos mortais de Pelé chegaram, nesta terça-feira (2), ao cemitério onde o rei do futebol será sepultado, após um cortejo pelas ruas de Santos que atraiu milhares de pessoas.

O caminhão dos bombeiros que transportava o caixão coberto com a bandeira do Brasil chegou à entrada do Memorial Necrópole Ecumênica para o sepultamento do ex-jogador, falecido em 29 de dezembro, aos 82 anos, devido a um câncer.

