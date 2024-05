A- A+

Futebol Resturante no Recife receberá The Champions League Experience Brasil, neste sábado (1º) Ruffo, na Ilha do Leite, vai transmitir a partida entre Borussia Dortmund e Real Madrid para 200 convidados

O Ruffo, na Ilha do Leite, na área central do Recife, foi o restaurante escolhido pela Heineken para a realização da The Champions League Experience Brasil 2024. O rooftop foi o local definido pela empresa para a transmissão da final da Champions League, no próximo sábado, às 16h, entre Borussia Dortmund e Real Madrid. A casa será decorada pela patrocinadora oficial da competição, que também vai instalar um telão para que os apaixonados por futebol possam assistir ao confronto. No total, serão 200 convidados assistindo ao confronto, com open bar de cervejas e todo o cardápio da casa liberado para consumo.

A Champions League Experience Brasil acontece há mais de dez anos no Recife, mas sempre realizado em casas de eventos. Esta será a primeira vez que será promovida em um restaurante.

Apesar de ter trocado de local, a Champions Experience permanecerá no mesmo formato, com oito Legends que estarão à frente dos grupos de convidados. Entre os Legends estão nomes como os de Sabrina Rocha, Bruno Lima e Paulo Braz.

O evento será aberto antes mesmo da partida começar. Às 14h, será iniciada uma série de ativações promovidas pelo grupo cervejeiro, no restaurante. Serão realizados campeonatos de embaixadinhas, disputas de X1 no Play Station e várias outras atividades para esquentar o clima visando a decisão do dia.

