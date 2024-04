Resultado da Lotofácil: compilado dos resultados da semana

A- A+

No último concurso da Lotofácil, realizado em 19/03, tivemos duas apostas vencedoras, cada uma levando mais de 2 milhões de reais! Para o próximo sorteio, a estimativa é que essa loteria pague R$ 1.700.000,00 ao vencedor.



Você é um entusiasta da Lotofácil? Confira quais foram as dezenas sorteadas nos concursos 3051 ao 3057:



Concurso 3072 (de 06/04/2024)

01 02 03 04 05

06 08 11 13 14

15 17 20 21 25



Concurso 3073 (de 08/04/2024)

01 02 03 05 07

08 09 10 11 12

16 17 22 24 25



Concurso 3074 (de 09/04/2024)

02 03 04 06 07

08 09 10 16 17

19 20 23 24 25



Concurso 3075 (de 10/04/2024)

01 03 04 06 07

09 12 13 14 15

16 17 20 22 25

Tudo conferido? Quer aumentar suas chances de ganhar na Lotofácil? Confira a seguir as melhores dicas.



Como jogar na Lotofácil online



Para jogar na Lotofácil, você deve escolher entre 15 a 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. A Lotofácil se destaca pela facilidade de ganhar, já que premia apostas que acertem de 11 a 15 números. Além disso, os sorteios são realizados de segunda a sábado, sempre às 20h. Assim, quando comparada a outros jogos de loteria, como a Mega-Sena, a Lotofácil oferece probabilidades relativamente altas de ganhar. Jogar na Lotofácil online é bastante simples:

Selecione a plataforma da sua preferência: certifique-se de escolher um site seguro e confiável. Alguns sites são mais acessíveis do que outros, então se você quer uma experiência prática e intuitiva, o Mega Loterias é o mais simples possível.



certifique-se de escolher um site seguro e confiável. Alguns sites são mais acessíveis do que outros, então se você quer uma experiência prática e intuitiva, o Mega Loterias é o mais simples possível. Seleciona a opção Lotofácil e escolha seus números: você pode selecionar de 15 a 20 números em seu volante. Quanto mais números escolher, maior o preço da aposta, mas também aumentam suas chances de acertar.



você pode selecionar de 15 a 20 números em seu volante. Quanto mais números escolher, maior o preço da aposta, mas também aumentam suas chances de acertar. Decida o tipo de aposta: você pode optar pela aposta simples, escolhendo 15 números, ou aumentar suas chances com uma aposta combinada, selecionando até 20 números.



você pode optar pela aposta simples, escolhendo 15 números, ou aumentar suas chances com uma aposta combinada, selecionando até 20 números. Use a Surpresinha: Se preferir, deixe que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha.



Se preferir, deixe que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha. Considere a Teimosinha: com a Teimosinha, sua aposta é repetida automaticamente nos próximos concursos, aumentando suas chances de ganhar ao longo do tempo.



com a Teimosinha, sua aposta é repetida automaticamente nos próximos concursos, aumentando suas chances de ganhar ao longo do tempo. Finalize sua aposta: escolha a forma de pagamento que for mais conveniente para você e pronto!



Dicas de ouro para aumentar suas chances de vitória



Embora não exista fórmula mágica para vencer na Loteria, jogar estrategicamente pode aumentar muito suas chances. Aplique as táticas a seguir.



1. Estude os números anteriores



Analisar os resultados anteriores pode ajudar a identificar padrões ou números que aparecem com frequência. Embora cada sorteio seja independente, essa análise pode fornecer insights valiosos para suas futuras apostas. Aproveite o compilado que apresentamos e já estude para fazer seu próximo jogo.



2. Participe de Bolões



Os bolões são uma excelente maneira de jogar com mais números sem aumentar significativamente o custo individual da aposta. Participar de um bolão significa dividir o custo da aposta e os prêmios com outros jogadores, aumentando suas chances de ganhar. No site Mega Loterias você encontra opções de bolões para a Lotofácil e outras loterias.



3. Mantenha a disciplina



Estabeleça um orçamento para suas apostas e mantenha-se disciplinado, evitando gastos excessivos. Jogar com responsabilidade é fundamental para uma experiência positiva na Lotofácil. Também é interessante ser consistente nas suas apostas semanalmente, mas diversificando o tipo de jogo. Para isso a forma mais rápida e segura é apostar online.



Hora de apostar!



Agora você está pronto para apostar estrategicamente na Lotofácil, aumentando suas chances de sair vitorioso. Para maior praticidade e segurança, faça suas apostas online, em sites como o Mega Loterias. Além de confiabilidade, o Mega Loterias proporciona uma ampla gama de possibilidades de jogo, como a participação em bolões, diversas opções de pagamento e um atendimento ao cliente dedicado. Faça sua aposta e boa sorte!



