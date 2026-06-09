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futebol "Resultado foi péssimo", lamenta Guilherme após derrota do Náutico para o Fortaleza Timbu teve números melhores do que o Leão, mas saiu derrotado em casa por 1x0, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O técnico Guilherme dos Anjos foi direto ao dizer o impacto da derrota do Náutico por 1x0 para o Fortaleza, no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O tropeço deixou o Timbu na sexta posição, com 19 pontos, com risco de sair do G6 ainda nesta rodada caso o Goiás (oitavo, com 17) derrote o Novorizontino, na quarta-feira (10), na Serrinha.





“O resultado foi péssimo. O que nos faltou? Fazer o gol. É relativamente surreal não conseguir tendo, das 31 finalizações, 11 na pequena área. Precisamos ser efetivos. Isso está se tornando corriqueiro em jogos decisivos. Foi contra o São Bernardo, Sport e agora contra o Fortaleza, times que estão disputando espaço na zona em que estamos”, declarou.

“Teremos dias ruins? Sim, mas não podemos aceitar tranquilamente. Tenho certeza que eles (jogadores) não aceitam. Nós (comissão técnica) também não aceitamos ter esse padrão de jogo, essa entrega, tudo que pensamos taticamente e não vencer”, completou.

Na próxima rodada, o Náutico encara o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi. Depois, segue fora de casa, contra o Vila Nova, no OBA.

“Vamos para dois jogos fora de casa, com dois bons campos. Se a gente quiser continuar brigando por aquilo que estamos brigando, nós temos de pontuar contra esses adversários. Não tenho dúvidas que vamos crescer”, declarou.

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