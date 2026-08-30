Resultados da rodada tiram Sport do G-6 da Série B

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Com os resultados dos jogos que movimentaram a 25ª rodada da Série B neste domingo (30), o Sport deixou o G-6 da competição. O Leão agora é o oitavo colocado, com 38 pontos.

Após a derrota para o Novorizontino, na última sexta-feira (28), o Leão precisava torcer contra adversários diretos na sequência da rodada, mas os resultados não foram o esperado.

Em Maceió, o CRB bateu o Criciúma, por 2x1, e subiu para a sexta posição, com 39 pontos. Além disso, jogando em Florianópolis, o Atlético-GO derrotou o Avaí, por 1x0, e também chegou aos 39 pontos, mas ocupando o sétimo lugar.

Nesta segunda-feira (31), o Rubro-negro ainda pode cair mais uma posição na tabela. Para isso acontecer, no entanto, o Operário-PR terá que passar pelo Fortaleza, no Castelão, em confronto agendado para acontecer às 19h30. Os paranaenses somam 36 pontos e podem chegar aos 39 pontos.

Próximo jogo

Passado o revés na Segundona, o Sport terá a semana livre para se preparar para mais um compromisso válido pelo certame. No sábado (5), o Leão encara o Ceará, às 18h30, no Castelão. O Vozão é o 17º colocado, com 28 pontos.

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