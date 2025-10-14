A- A+

Futebol Reta final da Série C fez Paulo Sérgio retomar protagonismo no Náutico Centroavante marcou dois gols no quadrangular, terminando com oito em 2025, sendo artilheiro do Timbu no ano e ajudando na conquista do acesso

Decisivo. É assim que Paulo Sérgio pode ser creditado no Náutico. Na reta final de 2025, o centroavante conseguiu superar lesões, problemas de saúde e até certa desconfiança quanto ao papel de protagonista no clube. Foram dele dois dos últimos três gols alvirrubros no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Participação que o fez não somente terminar como artilheiro do Timbu na temporada como também ser um dos heróis do acesso à Série B.

Volta por cima

Paulo Sérgio teve um ano de altos e baixos. Conviveu com lesões no pé, coxa, coluna e, mais recentemente, passou por uma virose que o deixou até em dúvida se ficaria ou não à disposição para os jogos finais do quadrangular. Mas ele jogou. Saindo do banco em duas oportunidades, marcou o gol do empate em 1x1 com o Guarani, no Brinco de Ouro, e depois o da vitória por 2x1, perante o Brusque, nos Aflitos, que cravou o acesso.

“Todo mundo estava achando que o Paulo estava apenas com uma virose. Mas não é só isso. Além da virose, está com um problema sério de coluna. Treinou pouco (antes do jogo), com 20 minutos de trabalho”, citou o técnico Hélio dos Anjos. Mesmo longe das melhores condições, o centroavante terminou o ano com oito gols, sendo o artilheiro do Timbu na temporada.

“É uma emoção indescritível. A gente sabe o que a gente passou e sofreu. Nunca desistimos. Sou muito grato ao Náutico por ter me dado a oportunidade de permanecer para essa temporada. Sou um cara que tem personalidade. Nunca fiquei em cima do muro. Muita gente falou besteiras e a gente sabe que tem muita gente para falar mal e poucas para falar bem. Falaram muita coisa sobre as minhas lesões. E quem falou demais tem que colocar a língua para dentro”, desabafou o atleta, em entrevista ao canal Sportynet.

Caso permaneça no Náutico para 2026 (o atleta tem uma cláusula de renovação automática), Paulo Sérgio pode fazer do Alvirrubro o clube em que ele mais balançou as redes na carreira. Ao todo, o jogador tem 24 gols em 50 partidas. Se marcar mais um, iguala os números alcançados pelo Operário-PR. Pela equipe paranaense, anotou 25 bolas na rede em 75 jogos, somando três temporadas (2013, 2021 e 2022), com média de 0,33 por partida.

No Náutico, a média atual é de 0,48 gols por jogo, semelhante a do ABC (0,48) e abaixo da alcançada no Daegu, da Coreia do Sul (0,53). No clube potiguar, foram 14 bolas na rede em 29 partidas. Na Ásia, fez 17 em 32 oportunidades.

Reebok

Assim como o Santa Cruz, o Náutico também negocia com a Reebok para ser a nova fornecedora de material esportivo do Timbu em 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.



A Reebok produz atualmente uniformes do Botafogo. Enquanto isso, os alvirrubros têm vínculo com a Diadora até o final do ano.

Veja também