Retirada de 15 pontos da Juventus é suspensa e punição será reavaliada

A sanção com a perda de 15 pontos aplicada à Juventus no campeonato italiano como consequência das supostas irregularidades nas transferências foi suspensa nesta quinta-feira (20) pelo Colégio de Garantia do Comité Olímpico Italiano (CONI), que decidiu que a penalidade deverá ser reavaliada.

A Juve recupera assim, pelo menos provisoriamente, os seus 15 pontos e sobe para o terceiro lugar da tabela da Serie A (agora com 59 pontos), enquanto aguarda um novo julgamento do tribunal de apelação da Federação Italiana de Futebol, segundo esta decisão tornada pública um dia depois de estudar o recurso do clube de Turim, que pediu a anulação pura e simples da sanção.

Em sua decisão, o Colégio de Garantia, o mais alto nível da justiça esportiva na Itália, indicou que havia acatado o recurso da Juventus contra essa sanção, enquanto encaminhava o caso à federação "para revisar suas avaliações".

Esta decisão abre caminho para uma possível redução no número de pontos que a Juve perderia, segundo vários meios de comunicação italianos.

O clube mais vitorioso do futebol italiano foi sancionado no dia 20 de janeiro com a retirada de quinze pontos por ter reduzido artificialmente suas perdas ao realizar ganhos de capital considerados supervalorizados na venda de alguns jogadores entre 2018 e 2021.

Paralelamente a este processo perante os tribunais desportivos, a Juve - clube cotado em bolsa - é também objeto de um processo na justiça comum por suposta fraude contábil, ligada tanto ao aumento fictício do valor de transferências como a "manobras" para adiar o pagamento dos salários de alguns jogadores.

Segundo o Ministério Público de Turim, a Juve anunciou oficialmente o não pagamento de vários meses de salários durante a pandemia do coronavírus, mas chegou a acordos privados com os jogadores para pagar grande parte no ano seguinte.

A audiência preliminar do exame do pedido de julgamento da suposta fraude contábil da Juventus e de 12 antigos e atuais dirigentes, incluindo o ex-presidente Andrea Agnelli, foi adiada para o dia 10 de maio.

