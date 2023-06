Retrô acerta contratação de Everton Felipe para a disputa da Série D

A- A+

Visando o restante da disputa da Série D, o Retrô assinou com Everton Felipe, ex-Sport, até o final da temporada. O acerto foi confirmado pelo o empresário do atleta, Marineu Barros, nesta quarta-feira (07). O meia de 25 anos não atua desde agosto do ano passado e há meses buscava recuperar a forma física após séria lesão, no clube de Camaragibe.

À reportagem, Marineu destacou a gratidão que o atleta tem pelo clube que abriu as portas para que ele pudesse finalizar o tratamento. "Fechamos com o Retrô até o final da Série D, porque o clube acolheu ele nos últimos cinco meses para tratar a lesão que ele teve quando ainda estava no Sport. Dessa forma, por gratidão, ele jogará lá na caminhada rumo à Série C", disse.

Ainda segundo o empresário, o jogador teve propostas de outros times, mas preferiu acertar com a Fênix. Além disso, afirmou que Everton Felipe está pronto para voltar aos gramados. "Ele está mais maduro mentalmente, passou por uma série de adversidades dentro e fora de campo e fisicamente está muito bem", completou.

O "juvenil", como é conhecido em Pernambuco, acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. Revelado no Sport, foi vendido ao São Paulo, passou por Cruzeiro, Athletico Paranaense e Atlético Goianense. Everton voltou ao Sport em 2021, mas não conseguiu retomar o futebol que apresentou na primeira passagem.

O jogador voltou a ter séria lesão no joelho em 2022 e não entra em campo desde a disputa da Série B do ano passado. Ao final da temporada, o clube rubro-negro decidiu não renovar o contrato, ficando assim livre no mercado.

