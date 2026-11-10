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Campeonato Pernambucano

Retrô anuncia contratação de Thiaguinho, ex-Santa Cruz

Atacante rescindiu com o Tricolor no mês passado, após empréstimos para ABC e Jacuipense

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Thiaguinho comemora gol pelo SantaThiaguinho comemora gol pelo Santa - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Retrô anunciou, na noite desta terça-feira (10), a contratação do atacante Thiaguinho para a disputa do Campeonato Pernambucano.

Aos 28 anos, o atacante chega em definitivo à Fênix, após rescindir contrato com o Santa Cruz, em outubro. Na atual temporada, o jogador atuou por ABC e Jacuipense, respectivamente, emprestado pelo Tricolor do Arruda. 

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Somando a passagem pelos dois clubes, em 2026, Thiaguinho entrou em campo em 24 oportunidades, marcou nove gols e contribuiu com uma assistência. 

No ano passado, foi um dos destaques do acesso do Santa Cruz à Série C do Brasileiro. Esse ano, no entanto, acabou emprestado por não fazer parte do planejamento do clube. 

Além da Cobra Coral, do ABC e da Jacuipense, Thiaguinho soma passagens por times como Remo, Serra Branca e Vila Nova. 

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