A- A+

Demissão Após avançar de fase na Copa do Brasil, Retrô anuncia demissão de técnico De acordo com o clube, decisão da saída foi feita em comum acordo

Após vencer o Jequié de virada por 2 a 1 e avançar de fase na Copa do Brasil, na noite dessa quarta (26), o Retrô surpreendeu e anunciou a demissão do técnico Evaristo Piza, nesta quinta-feira (27).

De acordo com o clube, a diretoria se reuniu com o treinador após o duelo e definiu a saída dele em comum acordo.

Veja a nota completa na íntegra:

Na noite desta quarta-feira (26), após a vitória contra o Jequié por 2x1, que garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, a diretoria do Retrô Futebol Clube Brasil se reuniu com o treinador Evaristo Piza.

Durante a reunião, ficou definida, em comum acordo, a saída de Evaristo Piza do comando técnico da equipe.



O clube agradece ao treinador pelo profissionalismo, dedicação e pelos serviços prestados ao longo de sua passagem pelo Retrô. Desejamos sucesso em sua trajetória.





Evaristo Piza chegou ao Retrô no mês de janeiro e comandou o clube em 10 jogos, tendo conquistado quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Com a saída de Evaristo, a Fênix deverá ir para o seu terceiro treinador em apenas três meses. Antes dele, Dico já havia comandado a equipe de Camaragibe em dois jogos, no começo da temporada.



Veja também