A- A+

Prestes a estrear na Série D neste final de semana contra o CSE, o Retrô segue se movimentando no mercado. A Fênix anunciou nesta terça-feira (23) os atacantes Lucas Silva, ex-Santa Cruz, e Isaque, filho do pentacampeão mundial Rivaldo. O lateral-direito Toty também teve sua contratação acertada e deve ser anunciado em breve.

Lucas Silva, de 29 anos disputou a Série C do ano passado pelo Amazonas, onde se sagrou campeão. Ainda em 2023, ele fez 38 partidas pelo Santa Cruz com três gols marcados. O atacante também acumula passagens por Vila Nova, Mirassol e Figueirense.

Outro reforço oficializado foi o jovem Isaque, de 17 anos. Ele estava no Vizela, de Portugal, e assinou seu primeiro contrato profissional com a Fênix.

Uma curiosidade é que Isaque é o segundo filho do ex-jogador Rivaldo . No final de 2023, a Fênix anunciou o zagueiro João Ferreira, de 18 anos.

"Parabéns meu filho Isaque por essa grande conquista. Feliz em você assinar seu primeiro contrato profissional com o Retrô, um clube que revela tantos jogadores e tem uma das melhores estruturas do Brasil", escreveu Rivaldo em seu perfil nas redes sociais.

Fechado

Após encerrar o contrato com o Santa Cruz, o lateral-direito Toty teve seu destino confirmado no Retrô. Na Fênix, o jogador de 33 anos irá ser reecontrar Itamar Schülle, que também comandou a equipe Tricolor durante o Campeonato Pernambucano de 2024.

O anúncio oficial do Retrô deve acontecer nos próximos dias. Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o membro do comitê gestor do futebol do Santa Cruz, Allan Araújo, informou que a Cobra Coral está buscando fechar um pré-contrato com Toty para novembro.

Toty pelo Santa Cruz



Em 2024, o lateral disputou 12 das 13 partidas do Santa Cruz, todas como titular. Em 2020, entrou em campo 41 vezes pelo Tricolor, sendo 11 na Copa do Nordeste - contando com a fase de classificação -, 11 pelo Campeonato Pernambucano, uma pela Copa do Brasil e 18 na Série C do Campeonato Brasileiro.

Na sua primeira passagem, o Santa Cruz chegou à final do Estadual estando invicto na competição, mas acabou sendo vice-campeão após ser eliminado nos pênaltis para o Salgueiro, no Arruda. Na Série C, o Tricolor também bateu na trave e não conseguiu o acesso. Ao todo, Toty marcou cinco gols nesse ano.

O Retrô estreia na Série D neste sábado (27), às 17h, contra o CSE.

Veja também

Futebol Dois jogadores da Premier League são presos suspeitos de estupro