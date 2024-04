A- A+

Anunciado Retrô anuncia meia João Pedro, ex-Santa Cruz, como novo reforço para a Série D O atleta de 25 anos trabalhou com o técnico Itamar Schülle no início da temporada

Presente no Santa Cruz no início da temporada, o meia João Pedro foi anunciado nesta quarta-feira (17) como novo reforço do Retrô para a Série D.

O atleta de 25 anos atuou em dez jogos pela Cobra Coral em 2024 e marcou um gol. Além da equipe pernambucana, ele tem passagens por Vila Nova, Paysandu e Aparecidense.

A estreia do Retrô na Série D será contra o CSE-AL. A partida ainda não teve data e horário detalhado, mas deve ocorrer no dia 27 deste mês.

