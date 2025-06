A- A+

Futebol Retrô anuncia o retorno do técnico Itamar Schülle Treinador comandou Fênix no título da Série D em 2024

O Retrô tem novo treinador. Nesta terça-feira (24), a Fênix de Camaragibe anunciou de maneira oficial, a contratação do treinador Itamar Schülle, que passou pelo clube na temporada passada e foi responsável pelo título da Série D em 2024. O profissional estava no Azuriz, do Paraná.

Lutando ponto a ponto contra o rebaixamento na Série C, o Retrô promoveu mais uma mudança no comando técnico. Sem vencer há três jogos, Wires Souza foi desligado da função de treinador do Azulão.

Itamar era o nome favorito do presidente Laércio Guerra para iniciar a temporada com o treinador do clube, porém, o profissional cumpriu com sua palavra e retornou ao Santa Cruz, clube que tinha contratado. Após eliminação no Pernambucano, Schülle foi demitido da Cobra Coral durante o período de preparação para Série D.

Nesse tempo, a Fênix apostou em nomes de diferentes perfis: os experientes Evaristo Piza e Milton Mendes já estiveram à frente do time nesta temporada, mas não obtiveram sucesso. Antigo conhecido, Dico Wooley teve mais uma passagem pelo clube de Aldeia.

Quem teve mais sucesso foi Wires, profissional da casa, que comandou o clube até o vice-campeonato do Estadual. Título que escapou nas cobranças de pênaltis, contra o Sport. Porém, o desempenho não vinha sendo o mesmo, exceto na Copa do Brasil, quando o clube eliminou o Fortaleza, na Terceira Fase da competição.

A reestreia de Itamar pode acontecer neste sábado (28), na Arena de Pernambuco, contra o Londrina. O duelo coloca frente a frente duas equipes em situações opostas, enquanto o Retrô luta para sair do Z4, o Londrina está na quarta colocação.

