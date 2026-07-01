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FUTEBOL Retrô anuncia projeto de estádio com expectativa de inauguração em 2027 A nova casa da Fênix ficará em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, com capacidade para mais de 10 mil torcedores e uso para shows e eventos

O Retrô anunciou o projeto do novo estádio que será construído em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. A coletiva de divulgação ocorreu nesta quarta-feira (1º), no CT do Fênix.

A expectativa do Retrô é inaugurar o estádio com capacidade para mais de 10 mil torcedores já em 2027. O terreno do estádio, que ainda não tem nome, fica próximo ao Shopping Camará, na rua Manoel Honorato da Costa.

O evento teve a presença do presidente do Retrô, Laércio Guerra, do prefeito de Camaragibe, Diego Cabral, e demais representantes do projeto.

Durante a coletiva de apresentação foi divulgado o projeto arquitetônico de forma completa.

De acordo com Laércio Guerra, o projeto tem o intuito de receber partidas oficiais, eventos esportivos, ações institucionais e shows.

“A gente tem a Arena de Pernambuco como concorrente para este tipo de produto. Os outros três estádios de Sport, Náutico e Santa Cruz existem basicamente para a prática de futebol. O nosso é para a prática de eventos e de futebol. Vamos alugar para shows em Pernambuco. Espero que aconteça várias vezes”, disse o presidente que também colocou como possibilidade alugar para outras equipes disputarem partidas oficiais.

Questionado sobre o investimento no projeto, Laércio não deu detalhes sobre os valores, mas ressaltou que será “alto”.

“Sobre o investimento, o que eu posso dizer é que é alto. Ainda não temos esses dados em mãos. Mas é importante que as pessoas saibam que o Retrô é um clube viável. Nos últimos três anos, fizemos 187 transações de atletas que nos geraram receitas financeiras. É claro que parte dos recursos serão do meu bolso, mas o clube em si é um negócio que já é lucrativo”, explicou Laércio.

Impacto esportivo

Na visão do presidente do Retrô, o estádio possibilitará o fortalecimento da torcida para o clube, principalmente com os moradores de Camaragibe.

“A gente entende que tendo o estádio começamos a romper mais uma barreira que é a questão de torcida. Sabemos que muita gente gosta de futebol, tem seu time, mas não a oportunidade de vivenciar um estádio como esse. Vamos fazer um trabalho de captação de torcedores. Vai ser um local atrativo e com preço atrativo para trazer a população de Camaragibe. Com esse estádio daremos um passo maior”, afirmou.

Laércio prometeu, inclusive, que o estádio terá uma média de 8 mil torcedores depois da inauguração e citou que ajudará o clube a chegar na sonhada Série B.

Entenda o projeto

O projeto do estádio do Retrô terá uma fachada em pele de vidro, além de camarotes e áreas VIP numa estrutura moderna e funcional.

A área do empreendimento também vai contemplar um restaurante com vista para o campo, unindo conforto e entretenimento em dias de jogos e eventos, uma academia de 600 m² e um museu que preservará e contará a história do Retrô.

Na parte do conforto, o projeto prevê espaços acessíveis, áreas técnicas completas para atletas, comissão técnica, arbitragem, atendimento médico e operações de jogo, além de um moderno sistema de controle de acesso e segurança, com setorização do público e planejamento operacional.

O prefeito de Camaragibe, Diego Cabral, valorizou a construção do estádio no município. A expectativa é de retorno para a população.

“O estádio vai virar um ponto muito visitado, onde teremos um restaurante e academia de qualidade para a cidade. É um investimento totalmente privado. Entramos com a contrapartida da doação do terreno, que era obsoleto e não tinha utilidade. Não tem nenhum dinheiro público envolvido”, disse.

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