Retrô acerta com Roberto Fernandes, ex-Náutico e Santa Cruz, para ser o novo técnico

De volta a Pernambuco. Após chegar em um acordo para a saída de Vinícius Bergantin do comando técnico, o Retrô fechou a contratação de Roberto Fernandes, ex-Náutico e Santa Cruz, para o cargo. O treinador de 52 anos chega com a missão de comandar a Fênix no restante do Campeonato Pernambucano, que ele já conquistou em duas oportunidades, ambas pelo Timbu.

O último trabalho de Roberto Fernandes à frente de um clube foi no Itabaiana, de Sergipe. À época, o técnico disputou três jogos pela equipe e somou três derrotas, todas no Campeonato Sergipano. Antes disso, passou pelo CSA, de Alagoas, em 2022.

Roberto Fernandes é um velho conhecido do futebol pernambucano. O técnico acumula diversas passagens por Náutico e Santa Cruz. Seus melhores trabalhos foram em 2018 e em 2022, ambos pelo Timbu, quando conquistou dois Estaduais. Nesta última vez, curiosamente, o triunfo veio justamente sobre o Retrô.O treinador possui passagens ainda por clubes como ABC, Remo e América-RN.

