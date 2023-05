Retrô apresenta Marcelo Martelotte como novo técnico para a sequência da temporada

A- A+

Substituto de Dico Woolley no comando do Retrô, Marcelo Martelotte foi apresentado nesta segunda-feira (15) como novo técnico da Fênix. Velho conhecido do futebol pernambucano, o treinador chega para dar sequência ao trabalho na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele já comandou a primeira atividade junto ao elenco.

O clube de Camaragibe será o segundo time dirigido por Martelotte na temporada. No início do ano, o treinador assumiu o comando do Joinville, mas só fiocu à frente da equipe catarinense por sete partidas.

Agora, no Retrô, tem a missão de levar o Azulão longe na Quarta Divisão. O clube tem como principal objetivo o acesso. Com experiência no torneio, o novo técnico da Fênix ressaltou as dificuldades que a competição pode apresentar. Entretanto, garante que a equipe tem totais condições de chegar à Série C.

"A Série D é a competição mais difícil, até pelo seu formato. Neste primeiro momento, temos que pensar em classificação, e ao mesmo tempo pensar em qualificar o time para chegar melhor no momento decisivo da competição. Mas o elenco é qualificado, o clube tem uma estrutura além do que seria necessário na Série D. Então, existe a cobrança e a necessidade de buscar o acesso", começou.

"Conheço a competição, e as situações que foram vivenciadas trazem alguma vantagem no momento de decidir os aspectos importantes. É isso que trago, além de muita vontade de trabalhar no dia a dia e vencer novamente", continuou.

Depois de estrear com um empate com o Falcon, em Sergipe, o Retrô voltou a tropeçar na Série D no último final de semana. Na Arena de Pernambuco, ficou no 1x1 com o Cruzeiro-AL. O resultado fez a equipe pernambucana cair para a 6ª colocação no Grupo 4.

No próximo sábado (20), a Fênix visita o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, e Martelotte terá a semana para conhecer e preparar o time para o duelo. O técnico acredita que o tempo é o suficiente para dar um pouco da sua cara à equipe.

"Temos uma semana, e apesar de ser um curto período, é mais do que você tem para estrear dentro do calendário do futebol brasileiro. As mudanças vão acontecer, porque cada treinador tem sua forma de trabalhar, maneira de pensar futebol. Mas eu entendo que a gente deve ir gradativamente”.

"O Retrô chegou à final do Estadual e iniciou com dois empates a Série D. Não é o melhor cenário, mas sabemos que esse grupo tem muito mais a dar do que esses resultados. Vou conhecer o grupo durante a semana, e a partir daí vamos ver o que é melhor para cada partida”, finalizou.

