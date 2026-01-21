Retrô aproveita jogador a mais e vence Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Resultado encerra invencibilidade do Tricolor e clube deixa o G2 da competição
O Santa Cruz conheceu a primeira derrota na temporada de 2026 e o sinal de alerta acendeu para Marcelo Cabo. Nesta quarta-feira (21), na Arena de Pernambuco, o Retrô aproveitou a expulsão do volante tricolor Andrey e construiu o placar de 1x0, ultrapassando o adversário na tabela.
Os primeiros minutos de jogo foram marcados por muita briga pela bola, divididas duras e pouca inspiração das equipes com a bola nos pés. A primeira boa finalização veio somente aos 20 minutos, quando a Fênix roubou a bola no ataque, Diego recebeu de frente na meia-lua, mas o disparo foi desviado e quase enganou Rokenedy.
A resposta do Santa só veio aos 32 minutos. Um contra-ataque de Pedro Costa resultou num escanteio. Na cobrança do esquinado, Patrick Allan tentou surpreender e quase marcou com um gol olímpico.
A melhor oportunidade foi aos 35 minutos. O Retrô um rápido ataque pelo lado esquerdo, Lucas Sampaio venceu a disputa e rolou para Douglas Santos que invadia o espaço, o atacante limpou um adversário e bateu, mas a bola esbarrou no zagueiro Matheus Vinícius e evitou o gol.
O duelo realmente engrenou no fim. Aos 37 minutos, Renato recebeu de fora e arriscou, mesmo parecendo ir para fora, o goleiro Paulo Ricardo conferiu e espalmou para longe.
A última boa chance aconteceu aos 44 minutos. O Santa saiu jogando errado, o Retrô recuperou e deixou Radsley sozinho na entrada da área, o camisa 8 bateu de canhota, que não é o preferido, o chute foi até colocado, mas sem forças na mão do goleiro coral.
Após o período de intervalo, o Santa Cruz voltou com a entrada de Willian Jr., que logo aos seis minutos deixou Quirino na frente do goleiro, mas o centroavante não conseguiu superar Paulo Ricardo.
O Retrô respondeu também com mudanças e a partir dos 17 minutos foi perigoso. Primeiro, Radsley encontrou William Lira, o centroavante driblou o goleiro, mas a finalização foi na rede pelo lado de fora. Na sequência, Radsley já finalizou de fora e Rokenedy afastou.
Expulsão
Aos 22 minutos da etapa final, o goleiro coral errou na saída de bola e Andrey precisou fazer falta na entrada da área, como já tinha amarelo, foi para o chuveiro mais cedo. Três minutos depois, William Lira já estava na pequena área cabeceando para mais uma defesa do arqueiro tricolor.
Sentindo a possibilidade da vitória, o técnico Jamesson Andrade tirou um zagueiro e colocou Bruno Marques aos 30 minutos e logo na primeira jogada, o centroavante recebeu o passe de William Lira na pequena área e só escorou para abrir o placar.
Com bastante espaço, o Retrô quase marcou também aos 41 minutos. O volante Bruno Henrique arriscou e a bola raspou na defesa, o desvio foi o suficiente para mandar no pezinho da trave e correu para fora.
E a Fênix acertou a trave novamente aos 44 minutos. Ericson ganhou jogada individual e esperou a saída do goleiro, a batida foi por cima, mas com muita força e foi no travessão.
Com tempo para mais nada, a Fênix saiu vencedora no duelo e ainda ultrapassou o Santa na tabela. Agora o Retrô é o terceiro com sete pontos, sendo o próximo jogo contra o Jaguar. Por outro lado, a Cobra Coral estaciona nos mesmos sete pontos e cai para a quarta colocação, sendo que o próximo jogo é o Clássico das Emoções contra o Naútico.
Retrô x Santa Cruz - Ficha técnica
Retrô 1
Paulo Ricardo; David Junio, Guilherme Paixão (Bruno Marques), Rayan e Lucas Sampaio ; Kadi, Luiz e Radsley (Bruno Henrique); Diego (Fabrício), Douglas Santos (William Lira) e Vágner Love (Ericson). Técnico: Jamesson Andrade
Santa Cruz 0
Rokenedy; Pedro Costa (Israel), Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues (Alex Ruan); Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan (Robinho); Renato (Pedro Favela), Matheus Régis (Willian Jr.) e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.
Data: 21/01
Local: Arena de Pernambuco
Árbitro: Paulo Belence
Assistentes: Manoel Barbosa e Luiz Henrique
Cartões amarelos: Patrick Allan, Rokenedy, Andrey e Matheus Vinícius (S) Douglas Santos, Vágner Love e Bruno Marques (R)
Cartão vermelho: Andrey (S)
Gol: Bruno Marques aos 30 do 2T
Público Total: 1.423 torcedores
Renda: R$ 37.040,00