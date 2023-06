Líder do grupo e invicto, Retrô recebe ASA na Série D; veja escalações e onde assistir

A- A+

Depois de duas partidas fora de casa, o Retrô retorna aos seus domínios para enfrentar o ASA-AL, neste domingo, às 17h, na Arena de Pernambuco, pela sétima rodada do Grupo 4 da Série D. A Fênix busca consolidar a liderança da chave, enquanto os alagoanos, em terceiro, com nove, querem aumentar a "gordura" no G4.

O início do Retrô na Série D não estava dentro da expectativa do clube. Foram três empates nos primeiros jogos na competição. Em seguida, contudo, a Fênix se recuperou, acumulando três vitórias consecutivas, contra Atlético-BA, Jacuipense-BA e Sergipe. Com a sequência positiva, o Retrô é o líder isolado com 12 pontos.

Recentemente, o Retrô anunciou a contratação do meia Everton Felipe, ex-Sport. O jogador de 25 anos assinou contrato até o final da temporada, e pode regressar aos gramados após quase ano parado por conta de uma lesão no joelho direito, sofrida em agosto de 2022, quando ainda vestia a camisa rubro-negra. Desde março, Everton vinha utilizando a estrutura da Fênix para se recuperar da cirurgia e chegou a ser ventilado até no Náutico antes de confirmar o acerto com a equipe de Camaragibe.

Ficha técnica

Prováveis escalações:

Retrô:Jean; Israel, Marcão, Guilherme e Edson Lucas; Jonas, Luisinho, Alencar e Radsley; Giva e Fernandinho. Técnico: Marcelo Martelotte.

Asa-AL: Renan; Bocão, Victor Pereira, Cristian Lucca e Thallyson; Everton Heleno, Marquinhos, Feijão e Dudu; Cristiano e Joãozinho. Técnico: Paulo Roberto.

Data e hora: 11/06, às 17h

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Arbitragem: Paulo Jose Souza Mourão (PE)

Assistentes: Matheus Valentim da Silva e Daniele de Andrade Felipe (ambos PE)

Onde assistir: FSPORTStv.

Veja também

Futebol Marchiori lamenta queda de rendimento do Náutico em segundo tempo contra o Confiança