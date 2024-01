A- A+

Copinha Retrô, Flu, Corinthians e outros gigantes estreiam na Copinha; confira os jogos e veja onde assistir Diante do Avaí nesta quarta-feira (3), a Fênix será o primeiro representante pernambucano a jogar no principal torneio de base do Brasil

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, Copinha, teve início na última terça-feira (2) com seis jogos. No entanto, para Pernambuco a principal competição de base do país começa nesta quarta-feira (3) com o duelo entre Retrô e Avaí, a partir das 15h15, pelo grupo 32. Veja aqui os jogos dos outros representantes pernambucanos.

Além da Fênix, o dia marca a estreia de gigantes do futebol brasileiro como Grêmio, Fortaleza, Fluminense, Internacional, São Paulo e Corinthians. Confira os jogos e veja onde assistir.

Avaí x Retrô (15h15)

Onde assistir: Youtube/Futebol Paulista

Fluminense x São Raimundo-RR (15h15)

Onde assistir: Youtube/CazéTV.

Grêmio x Serra Branca (13h)

Onde assistir: Youtube/CazéTV.

Fortaleza x Castanhal (15h)

Onde assistir: Sportv.

Internacional x Santa Cruz (17h15)

Onde assistir: Sportv.

São Paulo x Porto Vitória (19h30)

Onde assistir: Sportv.

Corinthians x Ji-Paraná (21h45)

Onde assistir: Sportv.

Confira todos os jogos do dia:

Veja também

Supercopa da França PSG encara Toulouse pela decisão da Supercopa da França; veja escalações e onde assistir