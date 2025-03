A- A+

Futebol Pernambucano Retrô: Claudinho projeta construir vantagem para o jogo de volta da final do Pernambucano Retrô e Sport iniciam final do Pernambucano neste sábado (22), às 16h30, na Arena de Pernambuco

Retrô e Sport iniciam a decisão do Campeonato Pernambucano no próximo sábado (22), na Arena de Pernambuco, pelo jogo de ida. Para o zagueiro Claudinho da Fênix, a equipe de Camaragibe precisa criar uma vantagem para o jogo de volta, porém, sabendo entender a situação do jogo, sem correr muitos riscos.

O experiente defensor de 34 anos reforçou que, por mais importante que seja sair com uma vantagem, é necessário chegar no jogo de volta com condições de disputar de igual o título, no duelo que encerrará na Ilha do Retiro, com data ainda a definir.



"Sabemos que é um confronto em duas partidas, porém entendemos que muita coisa pode ser definida no jogo de ida. Por mais que estejamos jogando em casa, vamos entrar muito focados para tentar levar uma vantagem. E mesmo que não consigamos, que possamos chegar vivos para o último jogo", comentou.

Claudinho, zagueiro do Retrô - Luan Tavares /RFCB

Ainda projetando o confronto de ida, Claudinho comentou como será durante os 90 primeiros minutos. "Tudo vai ser muito estudado, vai depender muito do que vai acontecer durante a partida, temos que entender o contexto do jogo", disse.



Finais



Levando em consideração as últimas quatro edições, incluindo a atual, essa é a terceira vez que o Retrô chega na final do Estadual. Em 2023, Fênix e Leão decidiram o torneio, que acabou com a equipe rubro-negra.

Claudinho projetou um duelo em que as equipes estão vivendo seus melhores momentos na temporada e que dessa vez o final seja favorável ao Azulão de Camaragibe. O Retrô está há cinco jogos invictos.



"Estamos com uma expectativa boa para esse duelo, chegamos no nosso melhor momento, assim como acredito que o Sport também. Acho que vai ser um grande jogo, espero que possamos fazer uma boa partida, principalmente dentro dos nossos domínios e que a gente já consiga uma vantagem", começou.





Querendo escrever uma nova história, o atleta entende que será necessário que o Retrô afaste a ansiedade para buscar o primeiro título do Pernambucano.



"Estamos com um pensamento bem positivo. Sabemos que o clube teve em outras duas oportunidades na final, mas não podemos deixar que essa ansiedade nos atrapalhe. Estamos com a cabeça tranquila, é outro ano, outro elenco, uma nova história e espero que possamos escrever com um título".

