A- A+

COMANDANTE Retrô contrata Milton Mendes para a disputa da Série C; treinador fará sua segunda passagem na Fênix Técnico chegará ao Recife neste fim de semana para assinar com a Fênix. No entanto, não comandará a equipe na final do Pernambucano

O Retrô já tem um novo comandante para os próximos desafios da temporada. Milton Mendes, de 59 anos, fará sua segunda passagem pela Fênix de Camaragibe.

O técnico estava no Carlos Mannucci, do Peru, e chegará neste fim de semana para assinar com a Fênix até o final da Série C. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do Retrô, Gustavo Jordão.

Na primeira passagem pelo clube pernambucano, em 2021, Milton assumiu a equipe no mata-mata da Série D. Na ocasião, o time foi eliminado pelo ABC após empatar por 1x1 na Arena de Pernambuco e ser derrotado por 3x2 em Natal.

Em Pernambuco, o treinador também passou por Sport e Santa Cruz -- onde teve uma passagem vitoriosa, conquistando o Campeonato Pernambucano e o título inédito da Copa do Nordeste.

Vale salientar que o técnico ainda não comandará o clube diante do Sport, na final do Campeonato Pernambucano, na próxima quarta-feira (2), às 21h30. O técnico interino Wires Souza será o responsável por orientar a equipe na Ilha do Retiro.





Veja também