A- A+

HISTÓRICO Com classificação inédita, Retrô se torna 5º pernambucano a chegar às oitavas da Copa do Brasil Fênix eliminou Fortaleza nos pênaltis na noite desta quarta-feira (21) e faturou cota milionária de mais de R$ 3,6 milhões pela classificação

Com apenas nove anos de fundação, o Retrô Futebol Clube segue fazendo história no futebol pernambucano.

Na noite desta quarta-feira (21), a Fênix empatou com o Fortaleza por 1x1, na Arena Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil, e venceu na disputa de pênaltis por 4x1, com atuação brilhante do goleiro Fabian Volpi.

A vitória representou um feito inédito para o clube, que chegou pela primeira vez às oitavas de final da Copa do Brasil, a competição mais rentável do país.

A classificação rendeu ao Retrô uma premiação de R$ 3.638.250,00. Com esse valor, o clube já acumula R$ 7.783.500,00 -- a maior arrecadação da história azulina em uma competição oficial.

“A conquista desta vaga é de extrema importância, pois coroa o trabalho sério e comprometido realizado ao longo de toda a campanha. A equipe demonstrou grande competência, resiliência e espírito de grupo, fatores que foram determinantes para alcançar este resultado”, pontua o diretor executivo do Retrô, Francisco Sales.

O feito também colocou o Retrô entre os cinco clubes pernambucanos que já chegaram às oitavas da Copa do Brasil, fazendo com que Pernambuco se isole como o estado nordestino com o maior número de equipes a alcançar essa fase.

Veja os clubes pernambucanos que já chegaram às oitavas da Copa do Brasil:

Sport – 11 vezes

Náutico – 9 vezes

Santa Cruz – 8 vezes

Salgueiro – 1 vez

Retrô – 1 vez

Campeão brasileiro da Série D em 2024 e vice-campeão estadual em 2025, o Retrô ocupa a 12ª colocação na Série C, com sete pontos conquistados. Foram duas vitórias, um empate e três derrotas.

Com as cifras milionárias obtidas na Copa do Brasil, a tendência é que o clube invista ainda mais no elenco para tentar um acesso inédito e seguir fazendo história.

Confira os estados do Nordeste com mais clubes que já chegaram às oitavas da Copa do Brasil:



1º) Pernambuco – 5 clubes (de 9 participantes)

2º) Alagoas – 4 clubes (de 9 participantes)

2º) Ceará – 4 clubes (de 13 participantes)

2º) Bahia – 4 clubes (de 16 participantes)

5º) Rio Grande do Norte – 3 clubes (de 12 participantes)

6º) Paraíba – 2 clubes (de 8 participantes)

6º) Sergipe – 2 clubes (de 12 participantes)

8º) Maranhão – 1 clube (de 10 participantes)

8º) Piauí – 1 clube (de 12 participantes)

Veja as últimas campanhas dos pernambucanos nas oitavas da Copa do Brasil:

O Sport, clube com mais participações, chegou às oitavas pela última vez em 2023. Na ocasião, enfrentou o São Paulo. Foi derrotado por 2x0 na Ilha do Retiro e venceu por 3x1 no Morumbis, levando a decisão para os pênaltis, onde perdeu por 5x3.

O Náutico, segundo na lista, disputou as oitavas pela última vez em 2011, contra o Vasco. Após perder por 3x0 nos Aflitos, empatou sem gols em São Januário e foi eliminado.

O Santa Cruz aparece em terceiro, com oito presenças. Sua última participação foi em 2017, diante do Athletico-PR. Empatou por 0x0 no Arruda e perdeu por 2x0 fora de casa.

Em quarto, com uma participação, está o Salgueiro, que enfrentou o Internacional em 2013. Perdeu o primeiro jogo por 3x0 e empatou em 2x2 na volta, sendo eliminado.

*Com informações do blog Cassio Zirpoli.

Veja também