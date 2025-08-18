Seg, 18 de Agosto

Futebol

Retrô demite técnico Itamar Schulle

Na 19ª posição da Série C, com apenas 13 pontos, Fênix está próxima do rebaixamento

Itamar Schülle, ex-técnico do RetrôItamar Schülle, ex-técnico do Retrô - Foto: Instagram/Retrô

Faltando duas rodadas para o término da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e ocupando a 19ª posição, com apenas 13 pontos, o Retrô anunciou a demissão do técnico Itamar Schulle. 

 

Comandante do Retrô na conquista da Série D de 2024, Itamar somou uma vitória, três empates e seis derrotas em 10 jogos na Série C. Além do treinador, também saíram toda a comissão técnica e o executivo de futebol, Francisco Sales.

Itamar Schulle foi o quinto técnico que treinou o Retrô em 2025. Antes dele, o clube foi comandado por Evaristo Pizza, Milton Mendes, Dico Wooley e Wires Souza.

“Foram dias de muito trabalho, dedicação e aprendizado, defendendo com honra essa camisa que aprendi a respeitar e carregar com orgulho. O futebol é feito de ciclos, e hoje encerro o meu aqui. Saio com a consciência tranquila de que dei o meu máximo em cada treino, em cada jogo e em cada momento vivido dentro e fora de campo”, disse o treinador, em postagem nas redes sociais.

“Levo comigo não apenas lembranças, mas também amizades, valores e lições que ultrapassam as quatro linhas. Guardo na memória o acesso à Série C do Brasileiro e levo no coração a conquista do Campeonato Brasileiro da Série D 2024. Tenho um carinho enorme por esse time, ainda mais por saber o peso e a importância que cada uma dessas conquistas tiveram. Agradeço ao presidente Laércio e ao diretor Gustavo pela confiança e apoio em toda a caminhada. Estendo minha gratidão à diretoria, comissão técnica, staff, funcionários, companheiros de equipe e a cada um que esteve presente nessa trajetória”, completou. 

