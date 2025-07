Retrô derrota Brusque fora de casa e volta a vencer após dois meses

A- A+

O Retrô voltou a sentir o gosto da vitória. Neste domingo (20), jogando fora de casa, a equipe de Camaragibe venceu pelo placar de 2x1 o Brusque, em partida válida pela 13ª rodada da Série C.

A partida começou com pressão do time mandante. Fabian Volpi teve que parar os ataques de Matheus Pivô e Veras com grandes defesas.

A resposta do Retrô só veio aos 31 minutos do primeiro tempo e foi fatal. Richard Franco lançou na área para Fabinho, o volante venceu por cima e serviu Vágner Love, que com faro de artilheiro só teve trabalho de tirar do goleiro e abrir o marcador.

Logo após a volta do intervalo, o Brusque foi em busca de pressionar para conquistar o resultado que interessava. Logo aos oito minutos do segundo tempo, Éverton Alemão subiu mais que todo mundo no escanteio e mandou para o gol, a bola ainda bateu na trave e voltou no pé do zagueiro Rayan, que mandou contra o próprio gol.

Mas o time catarinense não teve muito tempo para comemorar. Quatro minutos depois, João Lucas lançou bola na área, a defesa vacilou, Felipe Ferreira recebeu livre na grande área e bateu cruzado para devolver a vantagem.

Depois foi só segurar o resultado. A melhor oportunidade do Brusque de empatar já foi nos acréscimos, Neto teve a oportunidade, perto da pequena área, mas não conseguiu empurrar para o gol.

Com a vitória, o time do técnico Itamar Schülle consegue respirar um pouco na competição, somando 12 pontos e chegando na 17ª colocação. O resultado positivo vem depois de mais de dois meses de jejum e oito jogos sem vencer.

A próxima partida da Fênix será no próximo sábado (26), na Arena de Pernambuco, às 19h30, contra o Ypiranga-RS.

