Retrô derrota Náutico na Arena de Pernambuco e volta ao G6 do Pernambucano

No duelo dos representantes pernambucanos na próxima Série C, melhor para o Retrô. Neste domingo (02), na Arena de Pernambuco, a Fênix de Camaragibe venceu o Náutico pelo placar mínimo de 1x0 na 6ª rodada do Pernambucano. Com a conquista dos três pontos, o Azulão venceu após três rodadas e de quebra encerrou sequência positiva alvirrubra.

A primeira boa oportunidade foi do Náutico. Igor Fernandes levantou bola na área, Marcos Antônia apareceu como fator surpresa no primeiro pau e testou, a bola passou na frente do gol azulino.

Em seguida, a resposta do Retrô veio com Fernandinho, que arriscou que fora da área, mas Wellerson se jogou para fazer defesa segura.

O Náutico mostrou que poderia ser perigoso com as bolas por cima. Em um mesmo lance, Patrick Allan cruzou duas vezes, na primeira, Bruno Mezenga não conseguiu manda em direção ao gol, e na volta, Jonas afastou quando tudo indicava o gol de Léo Coltro.

No finalzinho do primeiro tempo, após um erro de passe de Patrick Allan, o Retrô conseguiu construir rápido uma ofensiva em que Felipe Augusto ficou de frente para o goleiro mas acertou a trave, na volta, Fernandinho ainda insistiu, mas deve o seu chute bloqueado, desperdiçando as principais chances da Fênix.

O segundo tempo iniciou com uma boa chegada do Náutico. De lateral para lateral, Marcos Ytalo cruzou e a bola passou por toda extensão da área até chegar em Igor Fernades, que de bate e pronto, mandou com perigo pelo lado esquerdo do gol.

Logo na sequência, foi a vez de Marcos Ytalo ter a oportunidade de finalizar. Marco Antônio cortou para dentro e encontrou o lateral-direito no bico da grande área, o camisa 17 dominou e logo finalizou, obrigando Volpi a espalmar para fora.

A resposta do Retrô veio alguns minutos depois com Fernandinho. O camisa 10 recebeu dentro da grande área, superou os defensores e mandou rasteiro, apesar de ser muito forte, Wellerson defendeu o tiro do craque azulino.

Mas aos 15 minutos o goleiro alvirrubro nada pôde fazer. Radsley colocou uma bola venenosa na área, Mascote subiu e deu só uma casquinha para desviar em direção ao gol, abrindo o placar do jogo.

Com o resultado positivo na mão, o Retrô tratou de fazer tudo que fosse possível para manter essa vitória. Mesmo com mais de meia hora de jogo para buscar o empate, o Timbu sentiu muito o gol e passou a criar ainda menos, não conseguindo alterar o placar e perdendo pela margem mínima.

Ficha Técnica

Retrô 1

Volpi; Gedeilson (Sávio), Walce, Jonas e Salomão; Gledson, Fabinho, Radsley (Richard Franco) e Felipe Augusto (Ericson); Fernandinho (Grafite) e Mascote (Júnior Fialho). Técnico: Evaristo Piza.

Náutico 0

Wellerson; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Fagner Alemão (Rayan) e Igor Fernandes; Wenderson (Kayon), Auremir, Marco Antônio (Sousa) e Patrick Allan; Samu Otusanya (Hélio Borges) e Bruno Mezenga. Técnico: Marquinhos Santos

Local: Arena de Pernambuco (Camaragibe/PE)

Árbitro: Rodrigo Pereira (PE)

Assistentes: Humberto Martins e Túlio Caldas (ambos PE)

Gols: Mascote aos 15 do 2T (R)

Cartões amarelos: Radsley e Volpi (R) Igor Fernandes, Léo Coltro e Wenderson (N)

Público: 2.565

Renda: R$ 68.940,00



