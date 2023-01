A- A+

Campeonato Pernambucano Retrô derrota o Central e assume a liderança do Campeonato Pernambucano Fênix está 100% no Estadual e marcou sete gols em dois jogos; Patativa conheceu sua primeira derrota

O Retrô segue 100% no Campeonato Pernambucano. Atual vice-campeão da competição, a Fênix de Camaragibe fez mais uma vítima nesta segunda-feira (16) ao derrotar o Central por 2x0, no Arruda, em partida válida pela terceira rodada do Estadual.

O primeiro gol da partida saiu logo aos 12 minutos do primeiro tempo. O lateral-esquerdo do Central, Thalison, tentou cortar o cruzamento feito pelo atacante Gustavo Ermel, do Retrô, mas acabou colocando a bola para o fundo do próprio gol.

Modificada para a segunda etapa, a Patativa buscava uma reação, mas logo no primeiro ataque, o Retrô ampliou o placar. Dessa vez, nem precisou contar com a ajuda do time adversário.

Ratinho acionou o Ermel, que fez bom domínio e passou para Mascote. Este, por sua vez, mandou para o fundo do gol, fazendo Retrô 2x0.

Apesar de não deixar o seu anotado, Gustavo Ermel foi um dos destaques positivos da Fênix, já que participou diretamente dos dois gols.

A vitória fez o Retrô assumir a liderança do Pernambucano, com duas vitórias em dois jogos e sete gols marcados. Como ainda não teve a sua rede furada, o time de Dico Woolley tem também sete gols de saldo.

A Patativa, por sua vez, conheceu a sua primeira derrota no campeonato e fica na sétima colocação, com quatro pontos e saldo negativo de 1 gol.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (19), pela quarta rodada. O Retrô encara o Caruaru City, no Vianão, em Afogados da Ingazeira, às 16h. Já o Central recebe o Afogados, às 20h, no Lacerdão, em Caruaru.

