Futebol Pernambucano Retrô e Decisão empatam na Arena de Pernambuco Com o placar em 1x1, neste domingo (16), Fênix garantiu vaga no G6; Bode do Moxotó depende de outros resultados

O Retrô e o Decisão empataram por 1x1, na noite deste domingo (16), na Arena de Pernambuco, pela 8ª rodada do Campeonato Pernambucano . O resultado garantiu a Fênix na próxima fase, mas deixou a classificação do Bode em aberto.

O time sertanejo chegou aos dez pontos e estará matematicamente classificado caso o Jaguar não vença o Petrolina - já rebaixado - nesta segunda-feira (17).

A primeira etapa foi marcada por um jogo truncado, com forte marcação e poucas oportunidades de gol. A melhor chance foi do time sertanejo. Aos 27 minutos, em contra-ataque rápido com Henrique, que driblou três marcadores antes de encontrar Bambam livre. O camisa 19 arriscou um chute forte, mas Volpi fez grande defesa, impedindo o gol dos visitantes.

A partida ganhou em emoção na segunda etapa. Aos 22 minutos, o Decisão abriu o placar em uma jogada aérea. Felipe Cordeiro fez um lançamento preciso na área, e Gilmar Pitimbu subiu mais alto que a defesa do Retrô para cabecear no canto, sem chances para Volpi, colocando o Bode do Moxotó em vantagem.

No entanto, a resposta da Fênix foi imediata. Apenas quatro minutos depois, o árbitro assinalou pênalti para o Retrô. Radsley cobrou com categoria, deslocando Henrique, e deixou tudo igual na Arena de Pernambuco.

Rodada decisiva

Já garantido na próxima fase, o Retrô encerra a participação na fase classificatória no próximo sábado (22), às 16h30, contra o Central, no Lacerdão. O Decisão, por sua vez, enfrentará o Náutico, também no sábado (22), às 16h30, em Sertânia.

