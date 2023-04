A- A+

Futebol Retrô e Salgueiro duelam por vaga na final do Pernambucano Equipes se enfentam na Arena de Pernambuco, neste sábado (8), nas semifinais do Estadual

Leia também

• Presidente do Salgueiro ressalta entrega do elenco em classificação para as semifinais

• Presidente do Retrô parabeniza sertanejos e cita força de "intermediários" no Estadual

"Alçar voos mais altos" é uma metáfora comum para clubes que querem chegar mais longe em determinadas competições. Aqui, esse termo será repetido. Em defesa do uso já batido, o fato de que há uma segunda licença poética. Afinal, não tem como evitar tal paralelo quando o duelo em questão envolvendo um Carcará e uma Fênix. Neste sábado (8), na Arena de Pernambuco, Retrô e Salgueiro disputam a semifinal do Campeonato Pernambucano. Caso empatem no tempo normal, o finalista será conhecido nas penalidades.

Essa é a quinta vez que apenas um clube do Trio de Ferro da Capital chega entre os quatro melhores na colocação final do Estadual. As demais foram em 1915, 1923, 1927 e 1930. Em 2023, Náutico e Santa Cruz caíram nas quartas de final para Salgueiro e Petrolina, respectivamente.

"Existe um componente importante nessa história: a vinda do Retrô à primeira divisão estadual. A gente conseguiu unir os clubes intermediários e fazer força para questionar coisas que não eram discutidas antes porque os maiores (Sport, Santa Cruz e Náutico) tinham mais poder nos congressos técnicos. Criamos um grupo chamado G7, que participa de reuniões em prol de desenvolver as equipes intermediárias e menores. Ficamos felizes com essas conquistas", afirmou o presidente do Retrô, Laércio Guerra.

No comando do Salgueiro, José Guilherme ressaltou o empenho do grupo mesmo com as dificuldades financeiras. "Existia um descrédito da imprensa e da própria torcida, que não via esse time com a mesma força de outros do passado. Mas acontece que perdemos as cotas das Copas do Brasil e Nordeste. Isso resulta em problemas financeiros, não conseguindo arrecadar como antes. Mesmo assim, temos ajuda de alguns empresários e da Prefeitura da cidade. A nossa folha geral, somando atletas, comissão e funcionários, é de R$ 120 mil. Menos da metade do que tínhamos no passado", declarou.

Preparação dos times

Campeão pernambucano em 2020, o Salgueiro convive com um grupo enxuto, de apenas 20 atletas. Comandados pelo técnico Marcos Tamandaré, a tendência é que se mantenha a base que eliminou o Náutico na etapa anterior. A única novidade deve ser a volta do atacante Juan Kelsen, que cumpriu suspensão automática. No Retrô, a aposta é no entrosamento do time, segundo melhor colocado na primeira fase, sob os olhares do treinador Dico Wooley.

Ficha técnica

Retrô

Jean; Israel, Renan Dutra, Guilherme Paraíba e João Victor; Alencar, Jonas e Radsley; Fernandinho, Ermel e Júnior Fialho. Técnico: Dico Wooley

Salgueiro

Éverton; Gabriel Fonseca, Leo Ceará, Wesley e Denilton; Hebert, Gaspar e Pedro Talisca; Robinho, Odilávio e Palominha. Técnico: Marcos Tamandaré

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Gilberto Castro Júnior. Assistentes: Karla Santana e Marcos Felipe

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

Futebol Fluminense, Palmeiras e mais: confira todos os 12 campeões estaduais deste fim de semana