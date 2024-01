Retrô é superado pelo Coritiba e cai na Copinha

A- A+

Pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o sábado (13) não começou bem para o Futebol Pernambucano. No Estádio Nicolau Alayon, na cidade de São Paulo, o Retrô perdeu por 1x0 diante do Coritiba e deu adeus ao torneio. Com gol de Jean Gabriel, ainda aos 16 minutos da primeira etapa, o Coxa soube administrar a vantagem até o fim.

Favorito para o confronto, o Coritiba não demorou muito para conseguir a vantagem mínima na partida. Aos 16 minutos, Lucas Ronier fez jogada pelo bico direito da grande área e rolou para o lateral-direito Felipe que passou pedindo bola. Por sua vez, o camisa de número 2 colocou na pequena área, a defesa pernambucana até tentou afastar, mas ela caiu no pé de Jean Gabriel, meia do Coxa, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

JEAN GABRIEL!



O segundo gol do nosso camisa na @copinha!



Importantíssimo.#PiásdoCouto



JP Pacheco | Coritiba pic.twitter.com/8tUVlYoNH4 — Coritiba (@Coritiba) January 13, 2024

Mesmo tendo todo mais de uma hora de partida para buscar ao menos o empate, o Retrô não conseguiu reverter a situação e saiu derrotado da partida. A Fênix encerra a sua participação na Copinha com quatro jogos, duas vitórias e duas derrota, sendo seis gols marcados e quatro sofridos. Ainda neste mês de janeiro, o clube de Camaragibe já confirmou a participação na Copa FAM, torneio sub-17, em Garulhos/SP.

Veja também

Futebol Internacional Copa Africana de Nações: saiba os destaques, os jogos e onde assistir a competição