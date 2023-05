Retrô empata diante do Cruzeiro-AL, na Arena de Pernambuco, pela segunda rodada da Série D

A- A+

Pela segunda rodada da Série D, o Retrô ficou apenas no empate diante do Cruzeiro-AL, em 1 a 1, neste sábado (13), na Arena de Pernambuco. A Fênix ainda não venceu e esse foi o seu segundo empate na competição.

O Retrô dominou por completo as ações durante toda a partida. No entanto, quem abriu o placar foi o Cruzeiro-AL, já na segunda etapa. Aos 32 minutos, Thoni Brandão fez o primeiro gol da partida.

Já perto do final, aos 40 minutos, o Retrô chegou ao empate com o gol marcado por Bruno Baio.

O próximo adversário do Retrô é o Bahia de Feira de Santana, no sábado (20), às 17h, na Arena Cajueiro. O Cruzeiro-AL enfrenta o Asa, no mesmo dia e horário, no estádio Coaracy Fonseca.

