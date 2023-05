A- A+

Série D Retrô encara Atlético-BA, lanterna do grupo, em busca da primeira vitória na Série D A Fênix entra em campo neste sábado (27), às 17h, na Arena de Pernambuco

Vice-lanterna do grupo A4, o Retrô tem nova chance de conquistar a primeira vitória na quarta divisão. Neste sábado (27), a Fênix encara o Atlético - BA, na Arena de Pernambuco. A partida é válida pela quarta rodada da Série D e começa às 17h (horário de Brasília).

Nos três primeiros jogos da competição, diante de Falcon-SE, Cruzeiro de Arapiraca e Bahia de Feira, o Retrô ficou apenas no empate. Todas as partidas terminaram em 1 a 1.

Com os resultados iniciais, o Retrô é apenas o sétimo colocado do grupo A4, com três pontos. O Sergipe (6°) tem a mesma quantidade de pontos.

Adversário do Retrô, o Atlético-BA é o lanterna do grupo. Dos nove pontos disputados, os baianos só conquistarm um, no empate contra o Jacuipense. As derrotas foram contra Cruzeiro de Arapiraca e Falcon-SE.

Na estreia como treinador do Retrô, o técnico Marcelo Martelotte foi expulso por reclamar com a arbitragem ainda no primeiro tempo.

Ficha técnica:

Retrô

Jean; Israel, Renan, Guilherme e Kevyn; Jonas, Alencar, Albano e Radsley; Fernandinho e Giva. Técnico: : Flavio Matheus.

Atlético-BA

Fábio Lima; Van, Eduardo, Gilberto e Lucas Luan; Leandro Sobral, Leílson, Jerry e Gustavo Pantera; Nickson e Adriano. Técnico: Thiago Santa Bárbara.

Estádio: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG)

Assistentes: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto e Daniele de Andrade Felipe(ambos de PE)

Transmissão: F.Sports TV.

