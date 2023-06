A- A+

Série D Retrô encara Jacuipense-BA com objetivo de encaminhar classificação ao mata-mata da Série D A Fênix recebe a equipe baiana nesta quarta-feira (28), às 20h, na Arena de Pernambuco

Líder isolado e invicto na Série D, o Retrô encara o Jacuipense-BA nesta quarta-feira (28), às 20h, na Arena de Pernambuco. O confronto é válido pela 10° rodada da quarta divisão e coloca frente a frente dois concorrentes pela classificação ao mata-mata.

O Retrô lidera o grupo 4 com folga. A Fênix tem 19 pontos, cinco a mais que o Bahia de Feira, vice-líder. Adversário desta noite, o Jacuipense vem logo em seguida na terceira posição com 12 pontos. Mesmo com uma derrota, os pernambucanos seguem na primeira colocação.

Essa será a segunda partida consecutiva do Retrô dentro de casa. No último confronto, ficou apenas no empate contra o Sergipe em 1 a 1, que quebrou uma sequência de cinco vitórias seguidas. O Jacuipense-BA foi derrotado por 1 a 0 pelo Cruzeiro de Arapiraca na nona rodada.

Assim como os outros times da Série D, o Retrô teve uma pausa de nove dias entre a última partida e o duelo contra o Jacuipense-BA. O técnico Marcelo Martelotte analisou esse período.

“Essa pausa foi importante. A gente jogou cinco jogos em sequência, sem muito tempo para treinar entre os jogos e os resultados foram satisfatórios. Agora era fundamental que a gente recuperasse bem o grupo. Espero que isso faça a gente crescer ainda mais e chegar na reta final da primeira fase numa condição boa de classificação”, afirmou.

O Jacuipense tem um desfalque importante para o restante da Série D. O atacante Jeam foi emprestado ao Náutico até o final de 2023.

Ficha técnica

Retrô

Jean; Israel, Marcão, Guilherme e Edson Lucas; Romulo, Luisinho, Alencar e Radsley; Giva e Fernandinho. Técnico: Marcelo Martelotte.

Jacuipense-BA

Marcelo; Raphinha, Weverton, Kanu e Radar; Fábio Bahia, Vinícius Amaral, Fabio Matos e Thiaguinho; William e Popó Técnico: Paulo Roberto.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS). Assistentes: Jose Romao da Silva Neto e Fernando Antonio da Silva Junior (ambos PE)

Transmissão: Sem transmissão



