Copinha Retrô enfrenta São Paulo na segunda fase da Copinha; saiba onde assistir Além do Sport, a Fênix é a única representante pernambucana que sobrou na competição

Após o Sport garantir a classificação para a terceira fase da Copinha, o Retrô entra em campo nesta sexta-feira (13), às 21h45, contra o São Paulo. Além do Leão, a Fênix é a única representante de Pernambuco na competição.

O Retrô estava no grupo 18, na primeira fase, e passou na segunda posição, com quatro pontos. Estreou perdendo para o América-MG, derrotou o Vocem e empatou com a Ponte Preta na última rodada.

No grupo 17, o São Paulo liderou com facilidade. O Tricolor Paulista venceu os três jogos. Foram dez gols marcados e nenhum sofrido.

O vencedor do confronto entre Retrô e São Paulo vai enfrentar quem passar do duelo entre América-MG e CSP, que jogam nesta sexta, às 15h.

Onde assistir: SporTV (tv fechada) e Rede Viva (tv aberta).

