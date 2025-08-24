A- A+

BRASILEIRO Retrô está matematicamente rebaixado para a Série D após empate entre Anápolis e Londrina Com pior ataque da Série C, time de Vagner Love tem apenas 13 pontos na competição, com apenas seis gols

O Retrô teve o rebaixamento matematicamente decretado neste domingo (24). O time dos experientes Vagner Love, Rômulo e Fernandinho somou apenas 13 pontos e marcou só seis gols na competição.

O rebaixamento foi conformado após o empate entre Anápolis e Londrina, em jogo disputado neste domingo, por 1 a 1. Como a equipe goiana era a única fora do Z-4 que poderia ser alcançada pela Fênix, agora essa possibilidade é nula. O Retrô entra em campo para enfrentar o ABC, que ainda tenta sair do Z-4.



Fundado em 2016, essa foi a primeira participação do Retrô na Série C do Brasileiro. O clube pernambucano venceu apenas três partidas, empatou quatro e perdeu 11 jogos.



Este foi o primeiro rebaixamento da história do Retrô, que já disputou três finais de Campeonato Pernambucano, sendo vice-campeão em todas elas. No ano passado, foi campeão da Série D.



Trocas de treinador

As trocas de treinadores foram intensas no Retrô nesta temporada. O time foi treinado por Evaristo Piza, Milton Mendes, Dico Wooley, Wires Souza e, por último, Itamar Schülle, demitido nesta semana. Jamesson Andrade, do Sub-20, ficou como treinador interino para a reta final da participação da Fênix na Série C.



