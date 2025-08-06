A- A+

Futebol Retrô fica no 0x0 com Bahia e está fora da Copa do Brasil Fênix fez melhor campanha da história, chegando até as oitavas de final, mas não foi capaz de eliminar o Tricolor de Aço

O Retrô tentou a classificação, mas o dia foi de despedida da Copa do Brasil. Na Arena de Pernambuco, nesta quarta (6), a Fênix ficou no 0x0 com o Bahia, pelo duelo da volta das oitavas de final - na ida, tinha sido derrotado por 3x2, na Arena Fonte Nova. Com isso, resta ao time de Camaragibe voltar suas atenções para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.



O jogo

Na desvantagem após a derrota no jogo de ida, esperava-se que o Retrô partiria para o ataque para tentar a classificação. A realidade, porém, foi um Bahia dominante desde os primeiros minutos. A Fênix não conseguiu se organizar para ameaçar os visitantes.

O Bahia foi superior na primeira etapa, mas quem quase abriu o placar aos 37 minutos foi o Retrô. Na única vez em que construiu uma boa jogada ofensiva, Fialho recebeu na grande área e finalizou para ótima defesa de Ronaldo.

A resposta dos baianos veio no último lance do primeiro tempo. Arias recebeu bom passe de Everton Ribeiro e cruzou rasteiro para Lucho finalizar, mas Volpi, no reflexo, evitou o gol.

Logo no começo da segunda etapa, Lucho novamente teve boa chance de marcar, mas continuou parando em Volpi. O jogo caiu de ritmo e os erros de passe se acumularam. Pior para o Retrô, que precisava de pelo menos um gol para levar para as penalidades.

Aos 29, o Retrô perdeu uma oportunidade incrível. Mascote recebeu ótimo lançamento e saiu na cara do gol, mas finalizou nas redes pelo lado de fora. Os mandantes melhoraram na reta final e tentaram pressionar para furar a retranca baiana, mas não foi possível. O Bahia ainda carimbou o travessão com Jean Lucas, mas o placar ficou no 0x0.

