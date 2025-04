A- A+

Futebol Retrô vira contra o Figueirense e conquista primeira vitória na Série C Com gols de Maycon Douglas e Radsley, a Fênix venceu por 2x1 e subiu para a nona colocação na tabela

Vitória da Fênix. De virada, o Retrô venceu o Figueirense por 2x1 neste sábado (26), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols do time pernambucano foram marcados por Maycon Douglas e Radsley, enquanto Felipe Augusto anotou para os visitantes.

Com o resultado, o Retrô chega a quatro pontos e ocupa a nona colocação na tabela. O time de Camaragibe volta a campo nesta terça-feira (29), às 19h, na Arena de Pernambuco, para enfrentar o Fortaleza pela terceira fase da Copa do Brasil.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por equilíbrio entre as equipes. O Figueirense abriu o placar aos 16 minutos, após Felipe Augusto receber passe de Leonan e finalizar no canto para anotar o primeiro gol da partida.

No entanto, a expulsão do volante Flávio, aos 23 minutos, deixou o Figueirense com um jogador a menos e favoreceu a pressão do Retrô. A melhor chance da Fênix para empatar antes do intervalo veio aos 37 minutos, quando Radsley arriscou um belo chute, mas parou na boa defesa do goleiro Fabrício.

Na volta para o segundo tempo, o Retrô não demorou para igualar a partida. Aos três minutos, Radsley fez boa jogada e cruzou para Maycon Douglas, que cabeceou firme para o gol. Com o jogo mais aberto, a virada do Retrô chegou aos 40 minutos, com Radsley cobrando uma falta no canto direito de Fabrício, garantindo a vitória para a equipe pernambucana.

