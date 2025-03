A- A+

Retrô Com Retrô em mais uma final, diretor elogia: "feito importante" Francisco Sales também destacou o bom momento que o clube vive na temporada

Com o Retrô classificado para mais uma final de Campeonato Pernambucano, o diretor executivo do clube, Francisco Sales, deu ênfase ao feito, após a Fênix voltar a bater o Maguary, por 2x1, na semifinal da competição, no último domingo (16).

Esta é a terceira vez que o clube de Camaragibe disputará a decisão do Estadual - a segunda contra o Sport. Em 2023, o Leão levou a melhor e ficou com a taça. A primeira vez que o Azulão chegou à final foi em 2022, diante do Náutico.

"Como o presidente Laércio Guerra sempre reforça: o Retrô já nasceu grande e é um clube com grandes ambições. Estar em mais uma final contra um time de Série A, que é o Sport, é um feito importante", iniciou o dirigente.

"O presidente montou um clube com esse objetivo e investe para isso, e cabe a nós, que fazemos parte dele, retribuir da melhor forma possível. E a melhor forma é chegar à final, disputar título”, seguiu Sales.

Depois de um início de temporada irregular, o Retrô se reencontrou na reta final da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Segundo Francisco Sales, o momento "conturbado" se deu pelas mudanças feitas no elenco. Além disso, a Fênix trocou de treinador duas vezes na temporada. Dico Woolley e Evaristo Piza passaram pelo time, que hoje é comandado por Wires Souza.

“A gente chega (na final) em um bom momento da temporada. Tivemos um início de ano conturbado, até por conta de toda a mudança de boa parte do elenco, mas que agora ganhou um corpo, acredito que faremos grandes jogos na decisão e, quem sabe, buscar esse título inédito do Pernambucano para coroar essa curta, mas vitoriosa história do Retrô”, finalizou o diretor.

Além da final do Estadual, o Retrô também garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026. A primeira partida da decisão com o Sport será dia 22 de março, às 16h30, na Arena Pernambuco.

