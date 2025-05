A- A+

Série C Pela Série C, Retrô perde para o Floresta pela quarta rodada Resultado fez o time pernambucano estacionar no meio da tabela

Em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Retrô foi derrotado pelo Floresta, neste domingo (4). Em confronto disputado no Estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará, a Fênix foi superada por 1x0.

Com o tropeço longe de casa, o time comandado pelo técnico Milton Mendes perdeu posições na rodada. Agora, ocupa o 12º lugar, com quatro pontos. A pontuação é a mesma do adversário deste domingo, que chegou à 13ª colocação.

No confronto disputado na Região Metropolitana de Fortaleza, o Retrô chegou a ser superior que o Floresta durante a partida. Foram 18 finalizações contra apenas quatro do adversário. No entanto, como futebol é bola na rede, os donos da casa fizeram valer o mando de campo.

O gol do Lobo aconteceu ainda aos 15 minutos do primeiro tempo. Após lance de bola parada, Thomas Kayck subiu mais que todo mundo para mandar de cabeça para o fundo das redes.

Na próxima rodada, o Retrô joga ainda mais longe do Estado. No domingo (11), às 16h30, o clube de Camaragibe visita o Caxias, no Centernário, pela quinta rodada.

Veja também