Copa do Brasil Retrô joga bem, mas fica no empate com Fortaleza pela terceira fase da Copa do Brasil Duelo de volta será realizado no dia 21 de maio, no Castelão

Em duelo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Retrô ficou na igualdade, em 1x1, com o Fortaleza, na noite desta terça-feira (29), na Arena de Pernambuco. Com boa atuação, a Fênix saiu na frente na primeira etapa, mas viu os cearenses empatarem no fim, e deixar em aberto a vaga para as oitavas de final do mata-mata.

O confronto decisivo acontece no dia 21 de maio, às 19h, no Castelão. Em caso de novo empate, o classificado será conhecido nos pênaltis.

O jogo

Assim como foi contra o Sport, pelo Brasileiro, o técnico Vojvoda optou por escalar um time misto para encarar o Retrô. Sem ter nada a ver com isso, a Fênix fez um jogo aberto diante do adversário cearense. A primeira etapa foi marcada por boas chances para ambos os lados.

A melhor oportunidade dos visitantes aconteceu com Deyverson, aos 26. Após cruzamento da esquerda, a zaga do Retrô não conseguiu afastar o perigo e o atacante deu um peixinho na bola. Atento ao lance, Fabian Volpi fez grande defesa e contou com a colaboração da trave para evitar o tento adversário.

Marcando presença no ataque com frequência, o Retrô assustou João Ricardo em chutes de Fernandinho e Gustavo Salomão, respectivamente. Aos 32 minutos, no entanto, a equipe pernambucana acabou sendo premiada. Depois de bola lançada na área, a zaga do Fortaleza afastou e Richard Franco ficou com a sobra fora da área. De primeira, o volante finalizou bonito para fazer 1x0, deixando o goleiro cearense sem reação na jogada.

Castigo no fim

Enquanto Milton Mendes optou por voltar do intervalo com a mesma formação, Vojvoda lançou Emmanuel Martínez, Marinho e Breno Lopes em campo. O último, inclusive, passou a ser o responsável pelas melhores chegadas dos visitantes. Primeiro, aos 20, ele obrigou Fabian Volpi a fazer excelente defesa para evitar o empate. Um pouco depois, o camisa 26 buscou o ângulo esquerdo, mas a bola foi para fora.

Ciente da pressão que o aguarda no Castelão, o Retrô não ficou acuado. Aliás, a Fênix ficou muito perto de ampliar o placar. Duas vezes com Iba Ly. Aos 23, o volante recebeu de Radsley e tocou na saída de João Ricardo. Quando a bola ia entrando, Mancuso apareceu para tirar sobre a linha. Logo na sequência, o senegalês mandou no ângulo, mas viu João Ricardo voar para salvar os cearenses, com auxílio do travessão.

Conseguindo conter os avanços do Fortaleza, o Retrô acabou sendo castigado no fim. Pikachu chutou rasteiro, a defesa pernambucana deu o rebote e, após bate-rebate na área, aos 43, Lucero tentou duas vezes até mandar a bola para as redes.

Ficha do jogo

Retrô 1

Fabian Volpi; Gustavo Salomão, Rayan Ribeiro, Claudinho e Gedeílson; Richard Franco, Gledson e Radsley; Fernandinho (Iba Ly), Júnior Fialho (Diego Guerra) e Maycon Douglas (Bruno Marques). Técnico: Milton Mendes.

Fortaleza 1

João Ricardo; Mancuso (Yago Pikachu), David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Pol Fernández (Emmanuel Martínez), José Welison e Calebe (Marinho); Allanzinho (Breno Lopes), Deyverson e Kervin Andrade (Lucero). Técnico: Vojvoda.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (ambos do RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gols: Richard Franco, aos 32' do 1T (RET); Lucero, aos 43' do 2T (FOR)

Cartões amarelos: Gustavo Salomão, Rayan Ribeiro (RET); David Luiz, Bruno Pacheco, Yago Pikachu, Emmanuel Martínez (FOR)

Público: 2.385 torcedores

Renda: R$ 9.360,00

