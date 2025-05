A- A+

Copa do Brasil Volpi brilha nos pênaltis e Retrô elimina Fortaleza na Copa do Brasil Equipes voltaram a ficar no 1x1, desta vez no Castelão, mas a Fênix brilhou nas penalidades

O Retrô é o único pernambucano vivo na Copa do Brasil. Em confronto disputado na noite desta quarta-feira (21), no Castelão, a Fênix ficou no 1x1 com o Fortaleza, no tempo normal, mas despachou os cearenses nos pênaltis, por 4x1, com brilho de Fabian Volpi, e está classificada pela primeira vez às oitavas de final do mata-mata nacional.

Em São Lourenço da Mata, no mês passado, os clubes haviam empatado pelo mesmo placar. Por seguir vivo no torneio, o clube de Camaragibe garante mais R$ 3.638.250,00 em premiação.

Assim como já havia sido no confronto na Arena de Pernambuco, o Retrô não se intimidou diante do Fortaleza, desta vez na casa do adversário. Na primeira metade do primeiro tempo, não é exagero afirmar que a Fênix foi superior ao Tricolor do Pici, marcando bem a saída de bola do oponente e ameaçando a meta defendida por João Ricardo.

Aos 21 minutos, por exemplo, Mascote foi o responsável pela principal oportunidade de todo o primeiro tempo. Após boa chegada dos pernambucanos pela esquerda, João Ricardo afastou o perigo por baixo para o meio da área e a bola caiu nos pés do atacante, que mandou por cima com o gol aberto. O camisa 9 viria a aparecer novamente aos 37, mas parou em defesa do goleiro cearense.

Apesar do fraco rendimento, o Fortaleza também teve suas chances em raras vezes que incomodou o sistema defensivo azulino. Marinho, de fora da área, chutou no canto, mas viu Fabian Volpi fazer a intervenção. Já perto do término da etapa inicial, Martínez se atrapalhou na jogada e mandou sua tentativa para fora.

Segunda etapa

Enquanto o Retrô voltou para o segundo tempo com Fialho na vaga de Maycon Douglas, o Fortaleza manteve a formação inicial, mas mudou a postura. Passou a rondar mais a zaga da Fênix e acabou premiado, aos 11 minutos. Marinho cruzou da direita, Deyverson desviou e Breno Lopes chutou forte, no ângulo, para abrir o placar.

O tento fez os cearenses diminuírem o ímpeto, mas não desanimou o Retrô, que melhorou em campo e não demorou a igualar o marcador. Em bela jogada coletiva, aos 19, Eduardo recebeu de Iba Ly e cruzou na medida para Mike estufar as redes.

Empolgado com o empate, o time de Wires Souza se manteve no campo ofensivo, no intuito de resolver o confronto no tempo normal. No entanto, Bruno Marques, de cabeça, e Fialho viram João Ricardo salvar a pela do Leão do Pici.

Nas penalidades, Bruno Marques, Fialho, Radsley e Richard Franco converteram as quatro cobranças do Retrô, enquanto Volpi defendeu as batidas de Lucero e Kervin Andrade para levar a Fênix de forma inédita às oitavas de final.

Ficha do jogo

Fortaleza 1 (1)

João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Pol Fernández (Pikachu), Emmanuel Martínez e Pochettino (Calebe); Marinho, Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Kervin Andrade). Técnico: Vojvoda.

Retrô 1 (4)

Fabian Volpi; Eduardo Porto (Gedeílson), Rayan Ribeiro, Mendonça e Gustavo Salomão; Gledson, Iba Ly (Richard Franco) e Radsley; Mike (Diego Guerra), Mascote (Bruno Marques) e Maycon Douglas (Fialho). Técnico: Wires Souza.

Local: Arena Castelão (Fortaleza-CE)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Gols: Breno Lopes, aos 11' do 2T (FOR); Mike, aos 20' do 2T (RET)

Cartão amarelo: Pol Fernández, Gustavo Mancha, Brítez (FOR); Mike, Rayan Ribeiro, Mendonça (RET)

