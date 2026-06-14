A- A+

Futebol Pernambucano Retrô goleia Treze, mas ainda é eliminado na fase de grupos da Série D Decisão de Goiana amargou a lanterna do Grupo 9 e também caiu na primeira fase

O Retrô até que fez a sua parte, mas ainda não foi o suficiente para seguir em frente na Série D. Neste domingo (14), na Arena de Pernambuco, a Fênix goleou o Treze por 3x0, mas ainda assim, a combinação de resultados não veio e o time de Camaragibe caiu na primeira fase. O Decisão, o outro pernambucano do Grupo 9, também foi eliminado e amargou a lanterna da chave.

Dentro de casa, a equipe azulina não teve dificuldades para construir o resultado. Ainda no primeiro tempo, Israel marcou de cabeça. Após a volta do intervalo, Sillas e Bruno Marques apliaram e deram números finais ao confronto.

Ainda assim, o Retrô precisava ficar ligado no jogo entre Lagarto e Decisão, na casa do time sergipano. O gol solitário de Rhuann, ainda no primeiro tempo, já foi o suficiente para o Verdão garantir a quarta posição com 13 pontos, contra 12 do time pernambucano, que encerrou a competição na quinta posição, fora da zona de classificação.

Desde que estreou na Série D, em 2021, essa foi a primeira vez que o Retrô caiu prematuramente na primeira fase da competição. Em 2024, o clube foi campeão da competição e disputou a Série C em 2025.

Veja também