Série C Retrô perde para o Guarani dentro de casa e entra na zona de rebaixamento da Série C Esta é a segunda derrota consecutiva da Fênix na competição. Na rodada passada, a equipe de Camaragibe perdeu para o Bota Fogo-PB por 1 a 0

O Retrô recebeu o Guarani, neste sábado (31), na Arena Pernambuco, em partida válida pela oitava rodada da Série C, e acabou sendo derrotado pelo placar de 2 a 0.

Ambos os gols da partida saíram na primeira etapa. Emerson Barbosa, aos 29, e Rafael Bilu, aos 34, balançaram as redes para o Bugre de Campinas.

Esta é a segunda derrota consecutiva do Retrô na Série C, que fez com que a Fênix fosse ultrapassado pelo adversário na pontuação e entrasse na zona de rebaixamento da competição.

O Retrô ocupa, momentaneamente, a 17ª colocação, com sete pontos, mas pode cair para a vice-lanterna em caso de vitória do Figueirense e do Anápolis, que jogam neste domingo (1º). O Guarani, por outro lado, subiu para a 15ª posição da tabela.

O Retrô agora volta a campo somente no dia 14 de junho. Na ocasião, enfrentará justamente o Anápolis, fora de casa, em confronto direto na luta para sair da zona da degola.

O Guarani, por outro lado, volta a campo no dia 15 do mesmo, quando recebe o Itabaiana-SE no Brinco de Ouro, em Campinas.



