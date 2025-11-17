A- A+

Futebol Pernambucano Retrô inicia pré-temporada de 2026 com maior promoção de atletas da base Fênix disputará Pernambucano, Série D, Copa do Brasil e Copa do Nordeste na próxima temporada

O Retrô iniciou, nesta segunda-feira (17), a pré-temporada de 2026. Após um ano em que não conseguiu atingir seus principais objetivos, a Fênix de Camaragibe apostará na maior utilização de atletas oriundos da base, além da permanência de algumas antigas lideranças.

Neste primeiro momento, o elenco passa por avaliações cardiológicas, físicas e nutricionais. Ainda ao longo da semana, os jogadores iniciarão atividades em campo. Segundo a diretoria do clube à reportagem da Folha de Pernambuco, a expectativa é que o elenco completo esteja à disposição ainda no início da próxima semana.

Neste primeiro momento, o Retrô pretende utilizar 12 atletas formados no clube. Oito deles estão sendo promovidos ao time profissional pela primeira vez.

Por outro lado, a Fênix fez questão de produzir uma mescla e manteve alguns dos medalhões que estiveram no clube nos últimos anos, como nos casos de Vágner Love, Fernandinho e Radsley.

Para comandar o elenco, o Retrô voltará a apostar em mais um profissional formado e com passagem na casa: Jamesson Andrade, que foi um dos nomes a comandar a Fênix em 2025. No próximo ano, o clube disputará Pernambucano, Série D, Copa do Brasil e Copa do Nordeste na próxima temporada

Parte do elenco do Retrô para 2026



Goleiros: David (base); Darley e Paullo Ricardo;

Zagueiros: Melkson (base) e Rayan;

Lateral-esquerdo: Erick (base) e Luiz Henrique;

Lateral-direito: Davi Júnio;

Volantes: Murilo (base); Gustavo (base), Danilo e Esquerdinha;

Meias: Jonathan (base), Diego Guerra, Cacau (base) e Rasdley;

Atacantes: Erickson, Fernandinho, Vágner Love, Júnior Fialho, Bruno Marques e Joabe (base)

