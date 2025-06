A- A+

Série C Retrô recebe o Londrina, pela Série C, na reestreia de Itamar Schülle; veja onde assistir Partida válida pela 10ª rodada será disputada às 17h, na Arena de Pernambuco

Sem vencer há três jogos na Série C do Brasileiro, o Retrô entra em campo na tarde deste sábado (28) buscando se recuperar dentro da competição. Para isso, entretanto, terá um árduo compromisso pela frente. Às 17h, a Fênix recebe o Londrina, na Arena de Pernambuco, pela 10ª rodada.

O time paranaense vive grande fase no campeonato, onde ocupa a quarta posição, com 16 pontos. O Tubarão perdeu apenas uma partida até o momento. O Retrô, por sua vez, é o 17º colocado, com sete pontos, e precisa dos três pontos para deixar a zona de rebaixamento.

"É uma equipe que vem bem, que está na parte de cima da tabela. Será um jogo muito difícil e que será decidido nos detalhes", avaliou o volante Fabinho. "Estamos encarando esse jogo contra o Londrina como um jogo fundamental para que possamos continuar nas nossas projeções dentro do campeonato", seguiu.

Para buscar o resultado positivo diante do Londrina, o Retrô vai apostar no fato novo. Ou nem tão novo assim. Responsável por levar o clube à Série C na temporada passada, o técnico Itamar Schülle está de volta ao clube de Camaragibe e faz sua estreia neste final de semana. Ele vai substituir Wires Souza, demitido em meio ao mau desempenho no Brasileiro.

No primeiro compromisso à frente da equipe, porém, Itamar terá que lidar com uma série de baixas por lesões. O zagueiro Denilson, o lateral-esquerdo Luiz Henrique, e os atacantes Bruno Marques, Fernandinho e Lucas Grafite estão entregues ao departamento médico. Assim como o goleiro Paulo Ricardo, que se recupera de uma cirurgia de LCA.

Ficha técnica

Retrô

Fabian Volpi; Bruno Peres, Mendonça, Rayan Ribeiro e Salomão; Jonas, Fabinho e Radsley; Luquinhas (Rodrigo Varanda), Vágner Love e Mascote. Técnico: Itamar Schülle.

Londrina

Luiz Daniel; Cédric, Caio, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Vitinho; Robson Duarte, Pablo (Edson Cariús) e Iago Teles. Técnico: Roger Silva.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN)

Assistentes: Francisco de Assis da Hora e João Henrique Queiroz da Silva (ambos do RN)

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também