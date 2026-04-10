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FUTEBOL Retrô, Maguary e Decisão voltam a campo pela Série D; confira detalhes Fênix e Cacique buscam reabilitação, enquanto o Azulão tenta manter bom momento nesta segunda rodada

Os representantes pernambucanos da Série D do Campeonato Brasileiro voltam a campo neste fim de semana. Retrô e Decisão buscam primeira vitória pelo Grupo A9 do torneio e, em contrapartida, o Maguary, que derrotou o ABC pelo placar de 3x0, no Estádio Arthur Tavares, tenta manter primeira posição do Grupo A8.

O Retrô não teve uma estreia positiva. A equipe foi derrotada pelo Treze, no estádio Amigão, por 3x0, e gerou questionamentos nos torcedores para a sequência da competição. No domingo (12), a equipe, atual sexta colocada, ainda sem pontuação, fará sua estreia em casa, na Arena de Pernambuco, às 17h30, diante do Serra Branca, quinto colocado.

Líder do Grupo A8, à frente do América-RN pelo saldo de gols, o Maguary, com três pontos, entra em campo neste domingo (12), às 16h, no estádio Marizão para enfrentar o Sousa-PB, visando mais uma vitória para seguir no topo da tabela.

Já o Decisão, segundo colocado, com um ponto, vem de empate em 1x1 diante do Lagarto e agora busca a primeira vitória na Série D. O Cacique enfrenta fora de casa o Sergipe, no estádio Batistão, as 16h, neste sábado (11).

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